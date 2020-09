Projeto Nossa Energia retoma ações no município de Aracaju

10/09/20 - 12:17:03

Mais de 5,4 mil lâmpadas já foram trocadas gratuitamente

Com o objetivo de ampliar o consumo consciente de energia elétrica, o projeto Nossa Energia retomou as ações em bairros da capital sergipana. A iniciativa, que faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Energisa, realizou a troca gratuita de mais de 5,4 mil lâmpadas antigas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas eficientes de LED durante o mês de agosto. Foram beneficiadas quase 1,4 mil famílias baixa renda cadastradas no programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e residentes na zona de expansão de Aracaju, sendo contemplados os bairros e povoados da Aruana ao Mosqueiro.

O responsável pelas ações do Programa de Eficiência Energética da Energisa Sergipe, Pedro Martiniano, explica que, para receber as lâmpadas, é necessário que o cliente classificado como Baixa Renda apresente as faturas com vencimento em julho e agosto, pagas. “Neste mês de setembro iniciamos a ação no bairro Jardim Centenário, depois seguiremos para os bairros Olaria e Capucho. Em outubro, poderemos estender a outros municípios. Também estão sendo coletados dados para novos cadastros no programa Tarifa Social, caso o cliente atenda aos requisitos”, completa.

Cada unidade consumidora pode ter até 4 lâmpadas trocadas. São vários os benefícios que as lâmpadas LED apresentam, como uma melhor qualidade da iluminação e maior durabilidade, gerando economia no consumo de energia e, consequentemente, reduzindo custos na conta de luz.

Adotar alguns hábitos de consumo consciente também podem ajudar a economizar. Veja dicas simples para evitar o aumento de consumo e administrar melhor a conta no final do mês:

Ventiladores: ideal que permaneçam ligados apenas quando alguém estiver usando. Deixar o ventilador ligado com antecedência para tentar refrescar um ambiente não funciona, só serve para desperdiçar energia.

Geladeiras e freezers: devem ficar, preferencialmente, o mais longe possível do fogão, fornos e outras fontes de calor. A borracha de vedação da porta precisa estar em boas condições, para o ar frio não escapar. As prateleiras devem ficar sem forros e é necessário evitar o abre e fecha. Avalie se o uso do freezer é realmente necessário neste período.

Iluminação: quanto mais luz natural, melhor.

Aparelhos em stand-by: é mais econômico desligar aparelhos direto nos botões ou nas tomadas, e não apenas pelo controle remoto. Em geral, luzes indicativas acessas significam desperdício de energia.

Ferro de passar roupa: quanto mais roupa acumulada, melhor. Peças grandes, como lençóis e toalhas, podem ser esticadas por baixo das demais na hora de passar. Tente estender as roupas para secar de forma que não formem dobras. Ao pendurar camisas para secar, utilize cabides isso reduz consideravelmente o tempo para passá-las ao ferro. Com isso, o trabalho de passar será mais fácil, rápido e econômico.

Chuveiro: priorize a posição “Verão”.

Ar-condicionado: os filtros devem ser lavados no mínimo uma vez por semana. Portas e janelas devem estar sempre fechadas quando o ar estiver ligado. Se possível, priorize a posição de 23ºC.

