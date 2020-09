REPUBLICANOS REALIZA CONVENÇÃO E OFICIALIZA APOIO À REELEIÇÃO DE EDVALDO

10/09/20 - 14:07:55

O Republicanos oficializou, na manhã desta quinta-feira (10), em convenção, apoio à reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira em Aracaju. A decisão foi tomada de forma unânime pelos candidatos a vereador do partido e pela direção da sigla. Com a adesão do Republicanos, a pré-candidatura de Edvaldo passa a contar com o apoio de nove partidos.

Presidente estadual do Republicanos, Jony Marcos destacou que o partido se soma ao projeto liderado por Edvaldo com muita “disposição e garra”.”O caminho que vamos seguir é com Edvaldo, que é o melhor prefeito da história de Aracaju, que tem um grande legado como gestor, que construiu esta cidade. Nossa decisão foi unânime. Vamos agora para a campanha, com muita garra e disposição. Que Deus te abençoe, Edvaldo”, afirmou.

Edvaldo agradeceu a confiança dos filiados do Republicanos e destacou a boa relação que sempre teve com o partido, em especial com Jony Marcos. “Tenho grande relacionamento político com Jony, uma parceria de muito tempo. Ele é um querido amigo que me ajudou nos momentos mais difíceis. Meu sentimento é de gratidão a Jony e a todos que compõem o Republicanos. Fico muito feliz em poder contar com este importante partido ao meu lado”, declarou.

Além do Republicanos, também integram a composição partidária que dá sustentação ao projeto de reeleição de Edvaldo Nogueira o PDT, partido ao qual o prefeito é filiado, o PSD, o Progressistas, o MDB, o PCdoB, o PV, o PSC e o Solidariedade. Edvaldo é assim o pré-candidato com o maior número de partidos na sua coligação