Semana do Cliente oferece oportunidade de boas compras para o consumidor

10/09/20 - 09:18:10

De 10 a 15 de setembro, shoppings Jardins e RioMar Aracaju apresentam benefícios exclusivos em suas lojas físicas, drive-thru e plataformas online

No Brasil, o 15 de setembro é dedicado às homenagens aos clientes. Para celebrar a data, os dois principais shoppings de Sergipe apresentam ao público diversas oportunidades de compras. De 10 a 15 de setembro, o consumidor pode desfrutar de descontos e benefícios disponíveis nas lojas físicas e nas plataformas online.

Para maior comodidade do público, os empreendimentos disponibilizam nos respectivos sites (shoppingjardins.com.br e riomararacaju.com.br), os contatos dos atendimentos remotos de suas lojas. Via telefone ou WhatsApp, o cliente efetua a compra e opta por receber o pedido em casa, retirar na loja ou no drive-thru. Os shoppings funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, as lojas abrem das 14h às 20h, praças de alimentação, das 12h às 20h, e os restaurantes, das 12h às 22h.

Já nas plataformas de e-commerce dos shoppings, toda a jornada de compras acontece online e o frete é grátis. Acessando os endereços shoppingjardinsonline.com.br e riomararacajuonline.com.br, o usuário encontra cerca de 10 mil itens de diferentes segmentos, inclusive gastronomia. Peças do vestuário, bolsas, calçados, acessórios de moda, joias, relógios, underwears, moda praia, infantil, eletrônicos, artigos para o lar e esportivos, games e gadgets, além de suplementos alimentares, lanches, sobremesas e refeições integram o diversificado mix voltado a consumidores de todas as idades e estilos.

O cliente tem a oportunidade de incluir artigos de diferentes lojas do mesmo shopping em um único pedido. E ativando a opção “presente”, os produtos são entregues no endereço indicado pelo usuário. As plataformas atendem a todos os bairros da capital. O prazo de entrega das refeições varia de acordo com o tempo de preparo e a demanda de cada estabelecimento e o cliente recebe os demais produtos em até 48 horas.

Nas redes sociais – Instagram (@ShoppingJardins e @RioMarAracaju) e Facebook (JardinsAracaju e RioMarAracaju) -, o consumidor acompanha os principais “achadinhos”, benefícios e oportunidades disponíveis durante a Semana do Cliente.

Fonte assessoria

Foto: Divulgação