Alessandro Vieira diz ser contra reeleição e denuncia perseguição de Davi Alcolumbre

10/09/20 - 06:01:02

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) fez um duro discurso contra a reeleição de Davi Alcolumbre, no Senado, e Rodrigo Maia, na Câmara, durante uma questão de ordem na sessão remota desta quarta, 09/09. “Eu sou contrário a qualquer possibilidade de reeleição, tenho essa defesa com base técnica, texto constitucional, e mostro com muita clareza com um exemplo concreto, o meu, do prejuízo causado pelo apego ao poder”, disse.

Alessandro Vieira afirmou que está sendo evitado por Alcolumbre desde que se posicionou. “Depois que manifestei minha opinião contrária à reeleição, deixei de ser atendido pelo presidente Davi Alcolumbre, meus projetos não são pautados – mesmo projetos humanitários, como a definição de parâmetros para a distribuição de vacinas. Esta é a forma de quem quer permanecer no poder a qualquer custo. Isso não é democracia.”

O senador sergipano chegou a solicitar por ofício reunião com o presidente da Casa. Sem resposta. “Veja o nível do ridículo. Um senador da República tendo que solicitar por ofício reunião com o presidente da Casa, e sem resposta até agora. Reforço: todo assunto deve ser debatido em respeito à representação política que foi delegada no pleito que enfrentamos”, completou.

Sem citar a senadora Rose de Freitas (Podemos-PE), que apresentou PEC que busca permitir a reeleição de Maia e Alcolumbre, Alessandro Vieira pontuou que qualquer parlamentar tem “ampla liberdade de apresentar a proposta que bem entender, mas não é justo atribuir a vedação da reeleição a um suposto entulho autoritário”. Afinal, lembrou, foi a Constituição de 1988 que consagrou essa restrição, no artigo 57, § 4°. “Essa Casa não pode deixar de discutir os temas, tem que enfrentar os temas, e já aproveito para cobrar a discussão de CPIs, de pedidos de impeachment de ministros do STF, de debates que são importantes porque tratam do mal que corrói a alma brasileira, que é a corrupção.”

Da assessoria