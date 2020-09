ALESSANDRO TRABALHA PARA GARANTIR RETOMADA DO PROJETO CANAL DE XINGÓ

11/09/20 - 06:26:16

Com o intuito de viabilizar o Projeto Interáguas em Sergipe, o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) esteve reunido nesta quinta-feira (10) com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

Durante a conversa virtual, discutiram a implementação do programa que tem por objetivo aumentar a eficiência no uso da água e na prestação de serviços, aumentar a oferta sustentável de água em quantidade e qualidade adequadas aos usos múltiplos e melhorar a aplicação de recursos públicos no setor água, reduzindo deseconomias causadas por deficiências na articulação e coordenação intersetoriais.

Alessandro Vieira destacou que está trabalhando firme para ampliar o sistema de abastecimento de água em Sergipe, principalmente no interior. “Sergipe precisa de sistemas para melhorar o abastecimento de água no interior. Nossa equipe enviou os projetos de construção de reservatórios para o abastecimento de água nos municípios de Tobias Barreto e Poço Redondo, além do Canal de Xingó, sistema adutor que atenderá cinco municípios sergipanos e dois baianos”, ressalta.

A reunião desta quinta-feira é resultado da iniciativa e esforço do senador Alessandro Vieira, que evidenciou a importância do Canal de Xingó para a redenção da possibilidade de colapso hídrico no estado. “Precisamos dar andamento a esse relevante projeto, pois ele vai garantir a oferta de recursos hídricos no sertão sergipano, afastando a possibilidade de falta de água e melhorando o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) na região”, enfatiza.

O ministro Rogério Marinho declarou que a prioridade do Ministério agora é destinar recursos para água no Nordeste. “Não tem como uma região tão rica em recursos hídricos ficar sem água por falta de sistemas e de gestão”, afirmou Marinho. O ministro do Desenvolvimento Regional garantiu agilidade na liberação de recursos para projetos do setor água e a retomada do projeto do Canal de Xingó.

