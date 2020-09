GEORLIZE TELES FALA FIRME E PÕE JOÃO TARANTELA NO LUGAR, EM REUNIÃO DO PDT

11/09/20 - 18:51:19

O tempo fechou, na mmanhã desta sexta-feira (11), durante reunião realizada entre pré-candidatos a prefeito e vereador de Aracaju, pelo Democratas (DEM), entre a delegada Georlize Teles, que será a candidata do partido à Prefeitura da Capital, e o empresário João Tarantela.

Bolsonarista radical, João Tarantela falou para os integrantes da reunião, realizada na sede do DEM, para tentar convencê-los de que ele, como um dos representante do bolsonarismo em Aracaju, seria o nome mais forte do que o da delegada Joerlize Teles para disputar a Prefeitura.

A declaração incomodou a pré-candidata a prefeita do partido, Georlize Teles, que respondeu com palavras duras ao empresário João Tarantella: “estou pré-candidata em nome de um projeto coletivo”, disse e explicou: “até agora fiz política pensando no grupo, não faço projeto pessoal”.

– Se você disse que quer defender o que doutor João [Alves] fez por Sergipe, eu lhe pergunto: quem melhor representa doutor João do que eu? Só que eu não quero ser doutor João, eu quero ser Georlize, eu tenho identidade, não preciso me esconder atrás de ninguém”, disse ela irritada, enquanto Tarantella, segurando um copo, ficou no mais absoluto silêncio.