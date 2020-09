Avante lança neste sábado o bolsonarista Lúcio Flávio a prefeito de Aracaju com aval da ministra Damares Alves

11/09/20 - 17:16:19

O Avante realiza convenção neste sábado (12) e lança o publicitário Lúcio Márcio a prefeito de Aracaju, tendo como vice Davi Alcântara, que trabalhava com a ministra Damares Alves, em Brasília. A decisão foi tomada depois de reuniões realizadas pelo Diretório Regional em Sergipe, que tem como presidente o empresário Clóvis Silveira.

Lúcio Flavio pretendia ser candidato a vereador pelo partido, mas foi incentivado por integrantes do conhecido Grupo 200 e trocou a busca por uma vaga na Câmara Municipal pela Prefeitura de Aracaju, tendo apoio de um grupo de empresários bolsonaristas que, através de uma vídeo conferência, também fortaleceram a candidatura do publicitário, que jamais participou de eleições nem exerceu mandato.

Bolsonarista declarado, um dos coordenadores do Brasil 200, Lúcio Flávio tem a simpatia da ministra Damares Lima, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, assim como do presidente nacional do partido, deputado federal Luis Tibé (MG) e tem conversado com outros segmentos políticos do Estado, à busca de apoio, mas não conseguiu, até o momento, uma outra legenda para composição.

O presidente do Diretório Estadual, Clóvis Silveira, explicou que a convenção será presencial apenas para os membros do Diretório Municipal e online para os demais integrantes da legenda, inclusive dos pré-candidatos a vereador. A coordenação da campanha em Aracaju ficará sob a responsabilidade do vereador Valdir Santos, porque Clóvis vai cuidar das candidatura majoritárias em todo o Estado.

Nota de Esclarecimento – Nesta sexta-feira (11), os empresários que participaram da reunião nacional para firmar compromisso de apoio à candidatura de Lúcio Flávio e Davi Calazans, enviaram nota de esclarecimento sobre “matéria do jornalista Diógenes Brayner, do portal Faxaju, vem a público esclarecer: “na citada reunião, estavam presentes representantes do segmento da indústria, do comércio, dos ruralistas e também em nome dos setores do turismo”

Explicam que “o proprietário das lojas Riachuelo e coordenador nacinal do Brasil 200, Gabriel Kanner representou empresários bolsonaristas em nível nacional”, acrescentando que “tanto o presidente nacional quanto o estadual do partido Avante estavam presentes para avalizar as decisões”.

Na nota, es empresários explicam que “os recursos financeiros e o apoio político para a campanha foram garantidos, com respeito à legislação eleitoral e jurisprudência do TRE, exigência do próprio Lúcio e dos empresários na reunião”. E mais: “Consideramos que a candidatura de Lúcio/Davi é gigante em propostas de mudança e dignidade, cabendo ao eleitor decidir democraticamente nas urnas sobre quem será o prefeito, sabendo que a meta de Lúcio/Davi e seus apoiadores é: *eliminar a corrupção da política Aracajuana pelos próximos quatro anos”

Assinam a nota de esclarecimento os representantes Djenal Queiroz, Geraldo Barreto Filho, Orlando Dantas Neto e Gustavo Barretto em nome do Aliança Ruralista. Domingos Pingo, em nome da indústria. Dilermando Júnior e Ygor Sydharta, em nome do Comércio e Serviços.