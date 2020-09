Edvaldo Nogueira diz que “essa é Katarina, a parceira que vai caminhar ao meu lado”

Edvaldo Nogueira diz que “essa é Katarina, a parceira que vai caminhar ao meu lado”

11/09/20 - 11:05:43

O pré-candidato à reeleição Edvaldo Nogueira (PDT) anunciou na manhã desta sexta-feira (11), o nome da delegada da Polícia Civil Katarina Feitoza (PSD) como pré-candidata a vice na chapa PDT-PSD para disputar a reeleição da Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA). Estiveram presentes ao anúncio, além do prefeito Edvaldo Nogueira, o governador Belivaldo Chagas e o deputado federal, Fábio Mitidieri.

Durante o anúncio oficial, Edvaldo disse “a que a aliança entre as legendas retrata a “coerência política” que sempre prezou ao longo da vida pública. “Essa é Katarina, a parceira que vai caminhar ao meu lado nesta nova fase para fazer Aracaju seguir avançando. Fico muito feliz em anunciar, mais uma vez, uma mulher forte para colaborar com nosso projeto. Katarina é uma pessoa que acredita no trabalho, uma figura atuante na segurança da cidade e que traz a sua força e competência para fazer da nossa cidade um lugar ainda mais humano, lutando por aquilo que acredita. Vamos continuar essa jornada juntos, com determinação, ética e coragem, pela vida e pela cidade”, disse o prefeito.

Sobre Katarina Feitoza – Katarina Feitoza Lima Santana tem 47 anos. Casada, mãe de Vinicius, formada em Direito, Pós-graduada em Gestão Estratégica em Segurança Pública e em Ciências Criminais. Delegada de Polícia Civil de Sergipe empossada em 2001, tendo assumido diversos cargos de gestão na Polícia Civil, tais como: Coordenadorias de Polícia do Interior e Capital; Corregedoria da Polícia Civil, Coordenadora Geral do Subsistema de Inteligência em Segurança Pública; e em 2010, assumiu pela primeira vez, o Cargo de Delegada Geral, ficando até 2014.

Entre os anos de 2013 a 2014, foi Vice-Presidente da Regional Nordeste do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia. Criou o Planejamento Estratégico da Polícia Civil até o ano de 2021. Reassumiu o cargo de Delegada Geral pela segunda vez em abril de 2017.