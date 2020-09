Em eleição não há imbatível

Por Adiberto de Souza *

Enquanto não forem definidos os candidatos e colocadas as campanhas nas ruas é prematuro dizer que este ou aquele prefeiturável é imbatível, que sua vitória serão favas contadas. Também é um equívoco pensar que pré-candidatos pouco citados pelos eleitores entraram na campanha apenas para participar dos debates e do horário eleitoral. Histórias de pleitos passados mostram inúmeros casos de candidatos que começaram a disputa segurando a lanterna das pesquisas e foram eleitos com facilidade. Isso aconteceu em Aracaju na eleição de 1988. No começo daquele ano, o então deputado estadual Marcelo Déda (PT), de saudosa memória, liderava as pesquisas com 35%, enquanto o advogado Wellington Paixão (PSB) aparecia na rabeira com minúsculos 0,3%, atrás do candidato governista Lauro Maia (PFL), com 6,3%. Colocada a campanha nas ruas, o lanterninha Paixão, puxado pela força eleitoral do experiente Jackson Barreto, começou a crescer e foi eleito com 39% dos votos, enquanto Déda obteve minguados 8%, ficando bem atrás do bom Lauro, votado por 33% dos eleitores. Este é apenas um exemplo que pode muito bem se repetir agora em 2020. Alguém duvida?

Quase confirmado

A candidatura de Lúcio Flávio (Avante) a prefeito de Aracaju está quase confirmada. Falta apenas fechar os últimos detalhes com um partido que aceitou se aliar aos avantistas nessa empreitada eleitoral. O presidente Clóvis Silveira informou que o Avante realiza convenção neste sábado, devendo homologar o nome do publicitário como candidato majoritário. Ele não revela, porém, o nome da legenda provável aliada e que deverá indicar o candidato a vice. Aguardemos, portanto!

Bateu o martelo

O PRTB fez convenção ontem para homologar a candidatura de Almeida Lima a prefeito de Aracaju. O candidato a vice é o médico Luiz Eduardo, presidente do PRTB da capital. A legenda rejeitou o registro do prefeiturável Anderson Camilo, alegando que ele não anexou o nome do candidato a vice. Só para lembrar: em 2012, Almeidinha se candidatou a prefeito, porém desistiu da disputa em pleno debate na TV Sergipe. Resta saber se agora em 2020 ele levará o projeto até o dia da eleição. Homem, vôte!

Vice definida

A delegada de polícia Katarina Feitoza (PSD) é a candidata a vice na chapa de Edvaldo Nogueira (PDT). A indicação foi oficializada nesta sexta-feira, em evento que reuniu os representantes das nove legendas que apoiam a reeleição do pedetista. Neófita em política, Katarina é uma indicação do governador Belivaldo Chagas (PSD) e, segundo dizem, foi escolhida para fazer frente a candidata a prefeita do Cidadania, delegada Danielle Garcia. Vixe!

Metralhadora giratória

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) garante que a bancada federal de Sergipe é preguiçosa. Entrevistado pelo radialista e deputado estadual Gilmar Carvalho, o cidadanista também disse que o governador Belivaldo Chagas (PSD) não é chegado ao trabalho. Achando pouco, o distinto ainda desafiou o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) a revelar qual “é o rabo que o prende à empresa Torre”. Pelo visto, para Alessandro Vieira só quem presta é ele. Misericórdia!

Boa safra

A safra de grãos em Sergipe deve chegar a 884 mil toneladas agora em 2020. Este volume representa um aumento de 27,1%, quando se compara com a colheita de 2019, o que equivale 188,6 mil toneladas a mais. Segundo o IBGE, das quatro principais lavouras de grãos, estima-se apenas redução na produção de arroz de 9,8%. Já para o feijão, deve haver um crescimento de 1,4%; para o milho, de 29,3%; e para o Amendoim, de 4,7%. Legal!

Novo normal

Aos poucos, a economia de Sergipe começa a se reativada. Ontem, o governo autorizou bares, restaurantes e serviços de self-service a funcionar das 6h à meia noite. Igrejas e shoppings centers podem receber público equivalente a 75% da capacidade. Também já podem ser realizados eventos corporativos com até 100 pessoas e respeitando-se o tamanho do espaço físico. A partir do dia 15, os clubes sociais e desportivos voltarão a funcionar. Mas sempre é bom alertar que todo cuidado é pouco. Aff Maria!

Cabo processado

O vereador Cabo Amintas (PSL) está sendo processado pela Prefeitura de Aracaju. É que, mesmo sem provas, o parlamentar denunciou que um secretário municipal tinha recebido cerca de R$ 200 mil em propina. Segundo a Procuradoria Geral do Município, o processo visa forçar o vereador apresentar documentos sobre a denúncia que fez. Cabo Amintas conta que foi informado sobre o pagamento da propina por dois servidores da Secretaria da Educação de Aracaju, que também queriam extorqui-lo em R$ 15 mil. Danôsse!

Apoio oficializado

O Republicanos de Aracaju oficializou, ontem, seu apoio à reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Durante a convenção, o presidente estadual do partido, pastor Jony Marcos, disse que o pedetista “é o melhor prefeito da história de Aracaju, tendo um grande legado como gestor público”. O apoio da legenda a Nogueira foi aprovado por unanimidade. Nesta sexta-feira, o PSC realiza convenção para oficializar apoio à reeleição de Edvaldo. Marminino!

Não bota fé

Somente dois em cada 10 brasileiros vítimas de crimes e ofensas, como agressões, discriminação e furtos, procuraram a Polícia para registrar a ocorrência. Pesquisa do Ministério da Justiça revela que aproximadamente 80% dos entrevistados confiam pouco ou não confiam nas Polícias Militar e Civil. Segundo o estudo, os casos em que as vítimas procuram menos a Polícia são discriminação (2,1%), ofensa sexual (7,5%), fraudes (11,6%) e agressões (17,2%). Crendeuspai!