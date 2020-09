Em luto: Unit se despede do professor Dr Walter Marcelo Carvalho

11/09/20 - 13:49:32

Professor por mais de 20 anos da Unit, Dr Walter Marcelo deixou legado importante para as Escolas Médicas. Neste dia 11, cortejo fúnebre sairá às 15h, próximo à Unit

Por Raquel Passos

É com grande pesar e tristeza que a Universidade Tiradentes comunica que o docente, amigo, pai e avô, professor exclusivo do curso de Medicina da Universidade Tiradentes, Dr. Walter Marcelo Oliveira Carvalho, não resistiu após lutar por algumas semanas contra complicações da Covid19. Dedicou-se por mais de 20 anos à docência na Unit. A pedido da família, o cortejo se organizará no estacionamento Farol Parking, ao lado do campus Farolândia, hoje, 11, às 15h, e seguirá em direção ao cemitério Colina da Saudade, no bairro Santa Lúcia, onde o corpo será sepultado pela família.

Alagoano de origem e sergipano de coração, professor Walter Marcelo não apenas era reconhecido pelo seu legado à Saúde Pública, enquanto eterno pesquisador da área, mas pelo ser de luz que sempre foi, dedicando seus conhecimentos ao atendimento do Sistema Único de Saúde para amenizar as dores de diversos pacientes e salvar vidas.

Em homenagem, o Grupo Tiradentes decreta luto oficial e suspende as aulas de todas as Escolas Médicas ao longo do dia de hoje, 11, para que alunos, professores e colaboradores possam prestar a suas homenagens ao professor Walter Marcelo.

“Uma pessoa tão boa e unanimidade em virtudes! Tive a alegria de ser seu calouro na faculdade de Medicina e desde então a admiração por ele só crescia. Ninguém nunca falou mal dele nem como médico, nem como gestor de saúde. Foi escolhido como paraninfo de turma várias vezes. Ele era elegante, competente, gentil e extremamente ético. Foi gestor público sem se envolver com política. Era muito exigente, sempre mostrando que você andasse dentro da lei, com ética e que todos os alunos aprendessem a tratar bem seus pacientes, batalhava pela humanização da medicina. Uma perda irreparável”, lamenta o diretor da Saúde do Grupo Tiradentes, professor Hesmoney Santa Rosa.

Cortejo fúnebre

Orientamos a todos aqueles que queiram prestar a sua homenagem que permaneçam ao longo de todo o tempo e trajeto dentro dos seus veículos, devidamente paramentados com suas máscaras.

Walter Marcelo Carvalho

Professor dedicado, mestre amigo e sempre companheiro fiel dessa incessante jornada do conhecimento, Walter Marcelo atualmente era coordenador do Programa de Integração na Estratégia Saúde da Família (PIESF) dos cursos de Medicina da Unit Sergipe e foi o responsável pela implantação do Programa nos demais cursos de Medicina do Grupo Tiradentes.

Walter Marcelo deixa esposa, três filhas, uma neta e uma legião de admiradores, seja da área médica, acadêmica ou mesmo política – já que também emprestou sua competência e primor à sociedade sergipana quando exerceu os cargos de Secretário Municipal de Saúde de Itabaianinha e Secretário-Adjunto da Secretaria de Saúde de Aracaju. Por tamanha dedicação, professor Walter Marcelo teve o reconhecimento de seus serviços prestados à Saúde Pública pela Assembleia Legislativa de Sergipe, em 2016, quando oficializou seu vínculo com nosso estado recebendo o Título de Cidadão Sergipano.

Que Deus possa confortar o coração de seus familiares, amigos, colegas de trabalho e inúmeros alunos e fiéis admiradores de seu respeitado trabalho.