EM SERGIPE NÚMERO DE MORTOS PELA COVID CAI PARA SEIS, MAS AUMENTAM OS CASOS

11/09/20 - 21:51:37

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta sexta-feira (11), o boletim epidemiológico do coronavírus, com 259 casos e seis novos óbitos. Em Sergipe, 74.645 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.939 morreram. Dos seis óbitos, cinco estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 68.277 pacientes foram curados.

Metade dos óbitos é de Aracaju, todos do sexo masculino: 55 e 66 anos, ambos sem comorbidades; e 59 anos, com hipertensão e nefropatia. As outras três mortes ocorreram no interior do Estado: homem, 61 anos, de Estância, sem comorbidades; homem, 48 anos, de Pinhão, com imunossupressão e diabetes; mulher, 100 anos, de Porto da Folha, com pneumopatia crônica.

Foram realizados 154.981 exames e 80.336 foram negativados. Estão internados 224 pacientes, sendo 99 em leitos de UTI (74 na rede pública, sendo 74 adultas e 0 pediátricas; e 25 na rede privada, sendo 24 adultas e 1 pediátricas) e 125 em leitos clínicos (94 na rede pública e 31 na rede privada). São investigados mais seis óbitos. Ainda aguardam resultado 1.205 exames coletados.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.