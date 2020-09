Especialização remota oferece vantagens ao profissional

11/09/20 - 07:04:49

UNINASSAU e UNAMA trazem a pós-graduação ao vivo com professores renomados de todo o Brasil

Por: Alessandra Fonseca

A qualificação profissional se torna ainda mais indispensável em meio às transformações originadas pela pandemia. O profissional, dos mais diversos setores, precisa assimilar e acompanhar novas tendências para conseguir destaque no mercado. Uma delas, organizada pela UNAMA – Universidade da Amazônia, UNINASSAU – Centro Universitário Mauricio de Nassau e a Faculdade UNINASSAU, mantidas pelo grupo Ser Educacional, é a pós-graduação ao vivo. A nova modalidade oferece mais de 30 cursos nas mais diversas áreas, com professores renomados de todo o Brasil.

A diretora acadêmica do grupo Ser Educacional, Simone Bergamo, explica que a pós-graduação ao vivo foi pensada e idealizada especialmente para esse período de isolamento. A aulas são quinzenais e ocorrem às sextas e sábados. “Essa é mais uma facilidade que trazemos aos alunos. Assim, ele tem a oportunidade de assistir às aulas, interagir com professores e rever o conteúdo por meio das gravações. Essa é uma das possibilidades da plataforma Blackboard, ferramenta utilizada pelas Universidades e Faculdades do Ser Educacional”, afirmou.

O conhecimento especializado destaca o profissional no mercado, garante Simone. “Em tempos difíceis, o mercado de trabalho se torna ainda mais competitivo, mutável e exigente. A especialização ajuda o graduado a se diferenciar, indicando aos empregadores que, mesmo com o cenário no qual estamos vivendo, houve a busca pelo conhecimento, dando credibilidade ao candidato a uma vaga de emprego, por exemplo”, falou.

Segundo Simone a formação também permite aperfeiçoar conhecimentos e análise de problemas do cotidiano. “A pós ao vivo é uma das vantagens de cursar uma especialização no Ser educacional, pois, tem uma metodologia inovadora que é bem diferente dos métodos tradicionais de aula. Os docentes utilizam estudos de casos reais, o que permite uma maior vivência prática de mercado”, destacou.

Os cursos de pós-graduação estão disponíveis pelos sites institucionais da UNAMA e UNINASSAU, na opção “pós-digital”. Os interessados podem enviar dados pessoais como nome, e-mail e telefone para contato e ter acesso às informações de matrícula.