GACC realiza ‘Feijoada Com Amor em Casa’ no dia 19 de setembro

11/09/20 - 06:24:00

A tradicional ‘Feijoada Com Amor’ do Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) vai ser realizada de uma forma diferente, mas não menos especial e solidária. A festa será transmitida através de uma Live direto do canal do Youtube da instituição a partir das 12h e ninguém pode perder. Seguindo os protocolos dos governos para evitar a contaminação do novo coronavírus, tudo será feito com muito cuidado, sem aglomeração mas com muita alegria e todos vão poder acompanhar as apresentações de casa se confraternizando com a família e comendo a saborosa feijoada que será servida através de Drive-Thru e Delivery.

Neste ano a ‘Feijoada Com Amor em Casa’ vai contar com shows de Danielzinho, o Kaceteiro do Forró e também com Tarcísio e Banda Doce Sedução. A apresentação vai ficar sob o comando de Fredson Navarro.

A fundadora e gerente geral da instituição, Ulla Ribeiro, comemora a realização da 13ª edição da feijoada e faz o convite.

“Foi dada a largada para a maior e melhor feijoada beneficente de Sergipe em prol do GACC. Tivemos que fazer adaptações e seguir as medidas sanitárias que o ‘novo normal’ exige para garantir a segurança de todos mas a festa continua linda e cheia de vibrações positivas. É a festa da solidariedade e confraternização que faz parte do calendário festivo de Sergipe, afinal são 13 edição de sucesso, graças a população que abraça o GACC. Estamos felizes por ter recebido apoio mais uma vez dos artistas e parceiros. Quem adquiriu os tickets irá saborear uma deliciosa feijoada e ainda conferir essa live que promete agitar a tarde do sábado. Vai ter ainda sorteio de brindes e muitas novidades. As doações do GACC caíram durante a pandemia e precisamos da ajuda de todos para continuar acolhendo as crianças e adolescentes. Durante a live você pode fazer a sua doação através do QR Code, toda ajuda é muito bem vinda e a família GACC agradece muito, ninguém pode perder”, convida.

Empresários também podem colaborar com a realização da feijoada. “Criamos um plano de mídia exclusivo para o evento e fazemos questão de mostrar a cara das empresas e dar visibilidade a marca, alinhando a empresa a uma causa social, que é o câncer infanto-juvenil. Ainda temos espaços e o empresário pode abraçar a causa também. É um evento de captação de recursos e quanto mais parceiros a gente conseguir, o resultado vai ser mais impactante. Quem quiser fazer parte deve entrar em contato através do número 3216-3737 que vamos agendar uma visita para apresentar a nossa proposta”, explica Regimari Dias, analista de captação de recursos.

A venda dos tickets antecipados já esgotaram e no dia da feijoada estarão sendo disponibilizados para venda 50 tickets para retirada no próprio restaurante Mangabeiras na Avenida Edélzio Vieira de Melo, 1240, Bairro Suissa. Outras informações através do número 9 3216-3737.

Por Fredson Navarro