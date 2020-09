Governador garante R$ 200 milhões para a recuperação de estradas do estado de Sergipe

Governo do Estado e Caixa assinaram contrato que possibilitará recuperação de cerca de 300 quilômetros de rodovias sergipanas

O governador Belivaldo Chagas assinou, nesta sexta-feira (11), no Palácio dos Despachos, contrato com a Caixa Econômica Federal (CEF), no valor de R$200 milhões, para reconstrução de cerca de 300 quilômetros de rodovias em Sergipe, por meio do Programa Pró-Rodovias. O Programa tem como foco a recuperação e ampliação da malha rodoviária estadual para promover segurança na mobilidade urbana no estado.

“Assinamos o contrato com o Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), que vai garantir que o nosso Pró-Rodovias, que estava sendo tocado apenas com recursos próprios estaduais, ganhe um excelente aporte financeiro por esta operação de crédito com a Caixa. As obras para as quais os recursos serão destinados ajudarão a melhorar a vida da nossa população que precisa trafegar entre os municípios e trarão mais desenvolvimento para o nosso estado. Fizemos o dever de casa nas nossas contas públicas e graças a isso podemos contar com a chegada do Finisa, que será tão importante para os sergipanos”, explicou o governador.

O superintendente de Rede da CEF, Diego Carraro, informou que o primeiro recurso vai ser liberado em até 90 dias, de acordo com o planejamento encaminhado pelo Governo do Estado à Caixa Econômica Federal. “É um financiamento da Caixa destinado a obras de infraestrutura e saneamento básico. Nesse caso específico, os recursos serão destinados para obras rodoviárias de infraestrutura aqui no estado”, frisou.

As obras serão gerenciadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs). O gestor da pasta, Ubirajara Barreto, afirmou aproximadamente de 15 trechos de rodovias serão contempladas pelo projeto do Pró-Rodovias. “Dentre eles estão a João Bebe Água; Simão Dias/Pinhão; Pinhão/BR-235; Aquidabã/Graccho Cardoso; Tobias Barreto/Riachão do Dantas; Riachão do Dantas/Lagarto; Riachão do Dantas/Pedrinhas; BR-101 ao entroncamento das praias do Sul sergipano (Caueira e Saco); Umbaúba/Itabaianinha; Monte Alegre/Porto da Folha. Além da implantação da rodovia que liga a BR-101 ao povoado Rita Cacete, em São Cristóvão”, disse o secretário.

O governador aproveitou a oportunidade para agradecer à bancada federal e à Assembleia Legislativa do Estado (Alese) pelo apoio ao projeto de recuperação das rodovias sergipanas, assim como à Caixa. “Agradeço pelo compromisso que a Caixa vem demonstrando por Sergipe e pelo empenho de toda a nossa bancada em Brasília, representada na assinatura de hoje pelo deputado federal Fábio Mitidieri e, em especial, para o senador Rogério Carvalho, que tanto trabalhou no Senado, junto ao presidente da casa Davi Alcolumbre, para que esta ajuda pudesse ser autorizada. Também não posso deixar de agradecer, nesse momento, ao apoio da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe”.

Estiveram presentes na solenidade, o senador Rogério Carvalho; o deputado federal Fábio Mitidieri; o presidente da Alese, o deputado estadual Luciano Bispo; o deputado estadual Zezinho Sobral; o secretário da Geral de Governo, José Carlos Felizola; o secretário de Estado da Fazenda, Marcos Antonio Queiroz. A assinatura do contrato contou, também, com a presença da superintendente Executiva da CEF, Vagna Cardoso Martins, do gerente de Filial da CEF, Emerson Gomes de Almeida; do coordenador de Filial da CEF, Dulcival Santana de Jesus e do coordenador de Filial Substituto da CEF, Paulo Rogério César.

