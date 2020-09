Governo de Sergipe publicará protocolos específicos para condomínios

11/09/20 - 15:52:33

Orientações serão publicadas no Diário Oficial desta segunda-feira, 14, e visam unificar as medidas de segurança a serem adotadas por todos os condomínios do estado, respeitando as diferenças entre eles

Fruto de um anseio da sociedade e para dar maior segurança na implementação de regras nos regimentos internos, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), publicará no Diário Oficial da próxima segunda-feira (14) protocolos específicos para a reabertura das áreas comuns dos condomínios.

A publicação visa nortear e unificar as medidas de segurança a serem adotadas por todos os condomínios do estado, respeitando as diferenças entre eles.

A SES alerta sobre a importância de seguir os protocolos e da necessidade da colaboração de toda a sociedade para que Sergipe mantenha a redução nos números da pandemia e evite novos picos de contágio. Dentre as recomendações gerais estão o distanciamento social; uso de máscara facial; higienização das mãos e sanitização de ambientes.

Foto: Pixabay