I Congresso Sergipano de Direito Eleitoral é realizado pela FAMES

11/09/20 - 15:04:30

O Congresso que teve início na última quarta-feira, 9, e prosseguiu nesta quinta-feira, 10, foi um sucesso, regado de muito aprendizado e informação. Os palestrantes passaram seus conhecimentos em temas específicos e tiraram as dúvidas dos telespectadores.

Na noite do dia 9, foram ministradas palestras com temas atuais e esclarecedores sobre os reflexos da pandemia nas eleições 2020, como: “Conquistas Municipalistas Durante a Pandemia”, “Registro de Candidatura” e “Abuso de Poder Religioso nas Eleições”. As ministrações da noite, ficaram por conta dos presidentes: Christiano Cavalcante, da FAMES e o Glademir Aroldi, da CNM. Contando também com o juiz eleitoral da 27º zona de Alagoas, Marcos Vinícius Linhares, advogada Bruna Goés, e o promotor de justiça, Peterson Almeida Barbosa.

Na ocasião, o presidente da CNM, Glademir Aroldi, parabenizou o presidente da FAMES Christiano Cavalcante, e agradeceu pelo convite. “Parabéns pelo evento, Christiano! Estamos a disposição! Deus queira que a gente possa voltar ao normal o mais rápido possível, e que com o trabalho e a união do movimento municipalista brasileiro, de todas as lideranças municipalistas, nós possamos continuar avançando na pauta emergencial para o combate da pandemia e também na pauta estrutural visando o futuro do nosso país. Obrigado pelo convite e mais uma vez, parabéns a FAMES”, finalizou.

Ainda durante o evento, o Dr. Peterson Almeida, aproveitou para apresentar seu livro, “Abuso do Poder Religioso nas Eleições”. Obra de referência em Direito Eleitoral, onde concedeu 10 exemplares para serem sorteados entres os participantes no dia seguinte.

Já na noite de ontem, 10, o evento contou com os seguintes temas: “Fake News e Crimes Eleitorais” e “Uso das Rede Sociais na Conquista de Votos”. As ministrações ficaram por conta dos advogados: Evânio Moura, Cícero Dantas, Daniel Haack e Benito Soares. Além do jornalista e publicitário, Cícero Mendes. Os palestrantes passaram seus conhecimentos e experiências vividas no âmbito da política e esclareceram as dúvidas do público.

O Congresso segue nos dias 16 e 17, com uma programação atualizada e repleta de conhecimento sobre direito eleitoral. Lembrando que é um evento gratuito e 100% on-line transmitido pelas redes sociais da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe. E para quem não conseguiu acompanhar as palestras que já foram realizadas ao vivo, elas estão salvas no YouTube e no Facebook da FAMES.

