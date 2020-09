LEILOEIRO E FILHA DE VEREADOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE APARECIDA

11/09/20 - 13:20:47

Quem acessar o site oficial da Prefeitura de Nossa Senhora Aparecida ( https://www.nossasenhoraaparecida.se.gov.br/Site/Transparencia ) e analisar a folha de pagamento vai se surpreender com o número de pessoas que possuem cargos em comissão mais não frequentam o ambiente laboral. Entre familiares de políticos, aliados e pessoas que sequer moram na cidade, as despesas inflam a folha e acabam fazendo com que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) ultrapasse o previsto em lei.

Servidores descontentes com esta prática estão denunciando o que já está sendo chamado em Aparecida de “fantasminhas do coração”, já que essa gente possuem vínculo com a gestao mas não cumpreu a carga horária designada para os demais. Nem a justificativa da adoção do home office durante a Pandemia é plausível já que antes mesmo do isolamento social muita gente desconhecia o local onde deveria trabalhar.

Um caso emblemático é a do leiloeiro Alisson Silva Cruz, cuja função na Prefeitura é desconhecida mas recebe mensalmente seu olerite contendo o valor do salário. Em nome do leiloeiro já foi emitida valor para passagem à Brasília, cancelada em seguida, pela secretaria de Finanças de Aparecida. Alisson possui possui matrícula na Junta Comercial do Estado de Sergipe (JUCESE), desenvolve uma série de leilões em municípios sergipanos, e não se entende como ele presta a carga horária na gestão aparecidense. Lotado na secretaria de Administração da Prefeitura de Aparecida, Alisson Silva Cruz, não mora na cidade, quase nunca é visto atuando no prédio municipal, como deveria se esperar.

Já a filha do vereador Erinaldo Santana chegou a ser secretária adjunta lotada na Secretaria de Gabinete do Prefeito e hoje é vinculada ao mesmo órgão mas como chefe de Seção. Noeli da Luz Santana também mora em Aracaju e não desempenha suas funções na Prefeitura. Nas redes sociais, a jovem mostra uma vida regada a viagens, festas e muito “glamour”. Ser filha de vereador tem seus benefícios.

Todas as informações podem ser confirmadas no site da Prefeitura de Aparecida através do link https://www.nossasenhoraaparecida.se.gov.br/Site/Transparencia