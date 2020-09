NAT ORIENTA SOBRE CADASTRO DE DADOS SOBRE RETOMADA DE BUSCA POR EMPREGOS

11/09/20 - 14:06:29

É fundamental manter as informações sempre atualizadas para aumentar as chances de conseguir uma nova oportunidade de emprego

Com a retomada econômica, muitas pessoas voltaram a procurar por uma nova oportunidade de emprego. Um aliado nessa busca é o Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT). Mas, para se candidatar às vagas que são disponibilizadas pela instituição, o trabalhador precisa estar cadastrado e manter esses dados atualizados. Assim, o NAT traz orientações para aproximar o candidato a uma vaga de trabalho.

O superintendente de Trabalho e Renda, da Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc), Diego Matos, explica como os interessados devem proceder para ter acesso às vagas que são encaminhadas à instituição. Primeiramente, é necessário que seja feito um cadastro e que os dados sejam validados junto ao NAT.

“No caso do primeiro cadastro, os trabalhadores interessados deverão se cadastrar no portal Emprega Brasil, e, em seguida, validar o cadastro junto ao NAT, através dos canais telefônicos ou por e-mail. Faz-se a solicitação e a equipe entra em contato. Os números são (79) 3222-6949 e 3222-6242. O e-mail é [email protected]”, detalha.

Já para aqueles que possuem o cadastro, Diego Matos esclarece que é necessário manter as informações pessoais atualizadas. “O trabalhador interessado em atualizar o seu cadastro do NAT, deverá fazê-lo através do portal Emprega Brasil. Lá entrará com o CPF ou PIS, e fará as atualizações necessárias”, informa.

Essa atualização permite que os candidatos às vagas disponibilizadas pela instituição apresentem novas experiências e qualificações pelas quais passaram recentemente. ”Uma vez que a demanda no mercado de trabalho é muito dinâmica, nesse período ele pode ter tido experiências de emprego, cursos de qualificação voltados às demandas que o mercado de trabalho está pedindo. Atualizar essas informações é muito importante”, ressalta.