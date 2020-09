Novo LIRAa de Aracaju norteará medidas a serem adotadas contra o Aedes no verão

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), concluiu na terça-feira (8) a coleta de amostras para o Levantamento Rápido do Índice de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa), que mede a presença das larvas do mosquito na cidade, sendo um instrumento importante para as medidas de combate à proliferação das doenças causadas vetor.

Para o levantamento, agentes de endemias visitaram ao menos 33% das casas em um quarteirão de cada bairro da capital, trabalho retomada devido à redução no número de casos registrados de covid-19, na capital.

“Com a redução no número de casos registrados por coronavírus retomamos as visitas para colher as amostras. Elas já estão no laboratório, aguardando a análise, com expectativa de que estejam prontas nesta sexta-feira [11]. Todos os agentes de endemias receberam os equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas, álcool em gel, entre outros, para que pudessem entrar com segurança nas casas dos aracajuanos”, afirma o gerente do Programa Municipal de Controle do Aedes aegypti da SMS, Jeferson Santana.

A retomada do LIRAa norteia a adoção de medidas na chamada “sazonalidade da doença”, período de tempo em que o mosquito se prolifera mais intensamente e o número de pessoas infectadas costuma aumentar, compreendida nos meses do verão.

O trabalho priorizou os bairros cujo resultado do último LIRAa disponível, do mês de abril, foram mais preocupantes, de maneira que os cidadãos destas localidades pudessem ser melhor orientados.

