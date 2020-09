Observatório da Comunicação realiza mais uma edição virtual

11/09/20 - 08:24:05

Com convidados de destaque no mercado, os cursos de Publicidade e Jornalismo da Unit realizam Observatório da Comunicação Virtual nos próximos dias 12 e 19

A edição do segundo semestre do Observatório de Comunicação – Obscom – também será virtual e acontecerá gratuitamente. O tema central dos próximos encontros, nos dias 12 e 19, tratará com especialistas reconhecidos no segmento sobre fake news, desinformação e educação midiática.

No mundo contemporâneo, as redes sociais passaram a ser palco principal de disseminação de notícias falsas, histórias fabricadas, boatos e manchetes que funcionam como iscas para cliques, as chamadas “clickbaits”. Porém, as chamadas fake news não são uma invenção recente. Na Grécia antiga, por exemplo, a criação de outras realidades era uma constante. No contexto atual, o alto potencial de circulação no ambiente online tem preocupado comunicadores.

Pensando nisso, a Universidade Tiradentes – Unit -, por meio da coordenação dos cursos Publicidade e Jornalismo, realizará o Obscom Virtual com transmissão gratuita no canal da Unit no YouTube, bem como na Fanpage Comunicação Social da Unit no Facebook.

“O Obscom tem como principal objetivo estabelecer discussões e debates que perpassam pelo Projeto de Lei 2.630/2020, que ficou conhecido como ‘PL das fake news’, bem como a disseminação de informações com responsabilidade, o papel do jornalismo e da comunicação, da publicidade e propaganda, além do comportamento social e a importância da educação midiática na sociedade”, explica a coordenadora dos cursos Publicidade e Jornalismo, professora Valéria Bonini.

Inscrições Obscom

Para participar, basta realizar inscrição gratuita via portal Magister, o que garantirá o certificado de 3h (por dia de evento) que também servirá para atividades complementares. Será emitido virtualmente, inclusive para os participantes que não são alunos da Unit.

Programação

12/9 (sábado) – das 9h às 12h – certificado de 3h:

Tema 1 | Abordagem: Lei de Combate às Fake News: o papel dos checadores e a importância da Educação Midiática.

Convidados: Ana Rita Cunha (Aos Fatos); Patrícia Blanco (Instituto Palavra Aberta/Educamídia);

Mediador: Profa. Ma. Talita de Azevedo Déda (Unit/SE)

19/9 (sábado) – das 9h às 12h – certificado de 3h:

Tema 2 | Abordagem: Como combater as Fake News?

Convidados: Prof. Dr. Pablo Ortellado (USP); Irapuã Santana (Educafro); Mário Raposo (Manager 99).

Mediador: Prof. Dr. Ronaldo Nunes Linhares (Unit/SE)

