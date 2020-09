Preso suspeito de comercializar joias roubadas em Itabaiana

Na noite dessa quinta-feira, 10, policiais civis do setor de roubos da Delegacia Regional de Itabaiana prenderam em flagrante Regismark Andrade Mota, 23, suspeito do crime de receptação.

De acordo com o delegado Elder Sanches, os policiais receberam informações que um casal estaria comercializando em um site de vendas joias roubadas em Itabaiana.

Os agentes seguiram até a localidade onde ocorria a venda e recuperaram várias joias roubadas, no dia anterior, de uma residência no centro de Itabaiana.

Com a prisão do suspeito, as investigações continuam para identificar os outros envolvidos no crime. A Polícia Civil reforça que qualquer informação deve ser repassada para as equipes de investigação através do Disque-Denúncia 181. A ligação é gratuita e o sigilo absoluto.