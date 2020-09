PC PRENDE SUSPEITO DE PRATICAR ESTUPRO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

11/09/20 - 15:33:28

oliciais da Delegacia de Atendimento da Criança e Adolescente Vítima (Deacav) prenderam um homem, de 28 anos, suspeito de praticar estupro de vulnerável e violência doméstica com o enteado. A prisão aconteceu na manhã desta sexta-feira, 11, em Aracaju.

De acordo com a delegada Annecley Figueiredo, o suspeito estava foragido desde o último domingo, 6, após ter abusado da criança e ter desferido um murro na face, causando uma lesão no olho do seu enteado. A Polícia Militar sergipana foi acionada após a prática do crime, mas o suspeito havia fugido do local.

Após diligências, o Deacav descobriu que ele estava escondido na casa de uma irmã, onde foi realizada, então, a prisão do suspeito. O preso será encaminhado a unidade prisional e ficará à disposição da justiça.

SSP