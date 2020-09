Prefeitura fará nova entrega de kits de alimentação a partir de segunda, 14

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), iniciará na próxima segunda-feira, dia 14, mais uma entrega de kits de alimentação escolar para todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino da capital.

A distribuição terá início nas escolas dos bairros Santa Maria e 17 de Março e seguirá até o dia 23 de setembro, contemplando todas as 74 escolas municipais e todos os cerca de 32 mil alunos da rede.

Os kits são compostos por alimentos que fariam parte da merenda escolar e contemplam as famílias dos estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), com o objetivo de continuar fornecendo apoio nutricional aos alunos, durante esse período de suspensão das aulas presenciais, decorrente da pandemia do novo coronavírus.

“Esta será a quinta etapa de distribuição. Seguiremos o cronograma das etapas anteriores, atendendo a cada dia uma região diferente da cidade, priorizando aquelas que apresentam maior vulnerabilidade social. Serão mais 250 toneladas de alimentos entregues em forma de 32 mil kits, cada aluno matriculado tem direito a um kit e as famílias que tiverem mais de um aluno na rede, receberá a quantidade de kits correspondente”, explica a secretária municipal da Educação, Maria Cecília Leite.

Em caso de dúvida sobre a entrega dos kits, os pais ou responsáveis podem entrar em contato com a Central de Atendimento da Semed, nos telefones (79) 3179-1538, 3179-1574 ou também pelo WhatsApp 98106-2969.

Confira o cronograma:

14/09

Emef José Souza de Jesus

Emei Dr. José Calumby Filho

Emef Laonte Gama da Silva

Emei Irene Romão de Brito

Emef Papa João Paulo II

Emef Diomedes Santos Silva

Emei João Batista ‘Douglas’ de Souza

15/09

Emei Jovino Pinto

Emei Joana Maria da Silva

Emei Antônio Valença Rollemberg

Emef Nossa Senhora Aparecida

Emef Tenisson Ribeiro

Emef Maria Carlota de Melo

Emef Florentino Menezes

Emef Elias Montalvão

Emef José Carlos Teixeira

16/09

Emef Manoel Bomfim

Emef Sérgio Francisco da Silva

Emei Monsenhor João Moreira Lima

Emef Letícia Soares de Santana

Emef Olga Benário

Emei Maria Clara Machado

Emei Manoel Eugênio Nascimento

Emei Maria Givalda da Silva Santos

Emei Deputado Jayme Araújo

17/09

Emei Fernando José Guedes Fontes

Emef Santa Rita de Cássia

Emef Maria Thétis Nunes

Emei Joaquim Cardoso de Araújo

Emef Marechal Henrique Teixeira Lott

Emef Zalda Gama

Emef Carvalho Neto

Emef Oviêdo Teixeira

Emei Dom Avelar Brandão Vilela

Emef Jornalista Orlando Dantas

18/09

Emef Otília de Araújo Macedo

Emef Sabino Ribeiro

Emef Ministro Geraldo Barreto Sobral

Emef Olavo Bilac

Centro Social São Francisco

Emef João Teles de Menezes

Emei José Augusto Arantes Savazine

Emei Hermes Fontes

Emei Etelvina Amália de Siqueira

Emei Berenice Campos

21/09

Emei Pierre Averan

Emef Maria da Glória Macêdo

Emef Alcebíades Melo Vilas-Boas

Emei Dom Helder Câmara

Emef José Airton de Andrade

Emei Dom José Brandão de Castro

Emef Presidente Tancredo Neves

Emef Dom José Vicente Távora

Emef Oscar Nascimento

22/09

Emef José Antônio da Costa Melo

Emei Neuzice Barreto

Emef Alencar Cardoso

Emei Ana Luíza Mesquita Rocha

Emef Rachel Cortes Rollemberg

Emef Presidente Vargas

Emei José Garcez Vieira

Emef Ágape

Emei Quintina Diniz

23/09

Emei Nunes Mendonça

Emef Anísio Teixeira

Emef Núbia Marques

Emei Benjamin Alves de Carvalho

Emef Juscelino Kubitschek

Emei Francisco Guimarães Rollemberg

Emef Bebé Tiúba

Emef José Conrado de Araújo

Emei Júlio Prado Vasconcelos

Emei Áurea Melo/Zamor