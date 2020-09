“QUERO HONRAR O LEGADO DE JASON COM ESTE MANDATO NA CMA”, DIZ VEREADOR

11/09/20 - 14:55:33

Empossado essa semana como primeiro suplente de vereador de Aracaju, o Sargento Jorge Vieira (Cidadania) explicou que não vai polemizar sobre os rumores de que vão tentar lhe afastar da Câmara Municipal. Ele substituiu o vereador Jason Neto (in memoriam) e seu mandato se entende até o dia 31 de dezembro, dentro da extensão da atual legislatura.

Vieira explica que tem posição política definida em Aracaju e que pretende honrar os votos recebidos, tanto dos eleitores de Jason Neto quanto dos seus em 2016. “Infelizmente o amigo Jason Neto não está mais, fisicamente, entre nós, mas ele estará presente sim no nosso mandato. Como defensor dos anseios do povo aracajuano, quero poder aproveitar estes meses na CMA para honrar o legado de Jason”.

O vereador explicou que as questões jurídicas a respeito de seu mandato serão tratadas, exclusivamente, por sua assessoria jurídica. “Eu não vou ficar batendo boca e nem dando explicações. Estou no exercício legítimo e democrático do meu mandato, que é mantido pelo povo de Aracaju e são por essas pessoas que vou trabalhar! Sobre questões jurídicas, a minha assessoria jurídica é quem estará à frente para responder a quaisquer questionamentos”.

Por fim Vieira disse que o destino lhe proporcionou esta oportunidade e ele pretende não desapontar a sociedade. “Não estou chegando na Câmara Municipal para radicalizar! Tenho posição política definida em relação à gestão municipal. Vou apenas exercer meu mandato com dignidade, fiscalizando e cobrando do poder público. Não estou aqui para perseguir e nem ser perseguido, mas para trabalhar pelo povo”.

Por Habacuque Villacorte