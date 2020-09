UFS OFERTA ESPECIALIZAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE

11/09/20 - 09:54:21

Inscrições estão abertas até o dia 21 de setembro no SIGAA/UFS e as aulas terão início dia 09 de outubro

A Universidade Federal de Sergipe (UFS), por meio do Programa de pós Graduação em Recursos Hídricos e do Projeto Azahar: Flor de Laranjeiras, ofertará a Especialização em Recursos Hídricos e Meio Ambiente. Totalmente gratuito, o curso conta com carga horária de 360 horas (em módulos didáticos) e mais 60h (em monografia), e será realizado na modalidade semipresencial, com aulas no campus de Laranjeiras da UFS e CESAD.

Serão ofertadas 60 vagas, sendo 39 para professores e professoras da rede pública estadual e municipal do município de Laranjeiras, 15 para os professores da rede pública estadual de Sergipe, 5 para a UFS e 1 para pessoa com deficiência. ­

As inscrições estão abertas de 12 a 21­ de setembro e podem ser efetuadas no SIGAA/UFS: www.sigaa.ufs.br/sigaa. Após avaliação da documentação, a coordenação do curso irá divulgar a lista final de candidatos selecionados no dia 02 de outubro. As matrículas institucionais serão realizadas no período de 5 a 7 de outubro e as aulas terão início no dia 9 de outubro.

O Projeto Azahar: Flor de Laranjeiras é realizado pela UFS e Fapese, em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

Leia a matéria completa e acesse o edital em: https://projetoazahar.com.br/noticias/ufs-oferta-especializacao-em-recursos-hidricos-e-meio-ambiente/

O objetivo é capacitar profissionais para a compreensão e incorporação dos conhecimentos de engenharia, sociais e econômicos referentes à água, que favoreçam a gestão integrada dos recursos hídricos e do meio ambiente.

Para isso, o curso contará com 10 módulos ministrados por professores e professoras da UFS que abordarão temáticas como o planejamento e a gestão de recursos hídricos; metodologia do ensino superior e da pesquisa; educação ambiental; restauração florestal; solos; clima e recursos hídricos; instrumento de gestão de recursos hídricos, entre outros.

Por Débora Melo