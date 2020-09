CENTRO DE METEOROLOGIA PREVÊ INSTABILIDADE CLIMÁTICA NO FIM DE SEMANA

12/09/20 - 06:00:53

Meteorologia avalia ainda alguns períodos de sol, com tendência de tempo nublado na maior parte do fim de semana

O Centro de Meteorologia do Estado de Sergipe (CMS) prevê mais um fim de semana de tempo instável em todo o estado, com possibilidade de chuvas a qualquer hora e abertura de sol em algumas regiões. As temperaturas continuam mais amenas neste fim de inverno.

Para este sábado, 12, o tempo ficará predominantemente nublado durante todo o dia, com possibilidades de chuvas durante a madrugada e manhã no Agreste Central, Centro Sul e Médio Sertão Sergipanos. O vento pode chegar aos 21 km/h nesta sexta-feira.

Já no domingo (13), a meteorologia indica tempo predominantemente nublado durante todo o dia, com ocorrência de precipitações distribuídas ao longo das mesorregiões Agreste Central, Grande Aracaju, Sul e Centro Sul Sergipanos, principalmente nos períodos da tarde e noite. Os maiores volumes de chuva tendem a ser registrados nos municípios de Riachão do Dantas, Boquim, Salgado, Estância e áreas adjacentes, com precipitações em torno de 20mm.

Na segunda-feira (14), as previsões indicam tempo parcialmente nublado pela manhã e ensolarado pela tarde, com possibilidade de precipitações distribuídas ao longo das mesorregiões Agreste Central, Grande Aracaju, Sul e Centro Sul Sergipanos durante a madrugada e manhã. Os maiores valores tendem a ser registrados nos municípios de Simão Dias, Lagarto, Itaporanga d’Ajuda, São Cristóvão e áreas adjacentes.

No fim de semana na capital, as temperaturas mínimas ficarão em torno de 22 graus e máxima de 28. No interior do estado a mínima pode chegar aos 18 e máxima 30 graus.