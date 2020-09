Cidadania realiza convenção e escolhe chapa majoritária e proporcional para eleições 2020

12/09/20 - 14:45:07

Na última sexta-feira, 11, abrindo a série de Convenções Partidárias no município de Estância, o partido Cidadania deliberou com seus filiados, a escolha do nome do partido a sucessão municipal. Na oportunidade foi deliberado que a candidata a Prefeita de Estância será a militante social Suely Barreto, tendo como candidato a vice o Pastor Moacir Vieira.

Além da chapa majoritária, a convenção apresentou também a chapa proporcional com um total de 20 pré-candidatos a Câmara Legislativa Municipal. Uma chapa competitiva com representantes de diversos seguimentos sociais que compõem a pluralidade da sociedade estanciana.

O evento seguiu todos os protocolos sanitários respeitando as normas de saúde pública imposta em virtude da pandemia global do Novo Coranavírus. Por esta razão, o acesso ao evento ficou restrito aos pré-candidatos e a imprensa. Ocasião que membros e representantes das executivas nacionais e estaduais do Cidadania, manifestaram seu apoio à candidatura de Suely Barreto através das redes sociais e vídeos. Entre eles, estava o Presidente Nacional do Cidadania, o ex-deputado Federal Roberto Freire, que reafirmou o seu apoio ao nome de Suely Barreto para a prefeitura de Estância.

A convenção contou ainda com a presença virtual do presidente Estadual do Cidadania, o senador Alessandro Vieira e da Deputada Kitty Lima. Ao final do evento, Suely Barreto foi indagada a respeito dos motivos que a levaram aceitar a disputa, e elencou seu trabalho social, militância a frente dos conselhos e cargos de destaque dentro do partido.

“Tenho uma trajetória de vida ilibada e dedicada a realização de trabalhos sociais no município de Estância, por isso, coloco o meu nome a disposição do eleitorado estanciano. Hoje estou ocupando a presidência do diretório municipal do Cidadania, além compor a executiva estadual e ser membro do diretório nacional do partido, sendo a verdadeira alternativa contra os caciques políticos e as coligações esdrúxulas que estão se formando. Também sou a única mulher na disputa majoritária das eleições 2020 no município de Estância, e se a população entender que devo representá-la, entramos mais uma vez para a história política de Estância, que não elege diretamente uma mulher como prefeita há cerca de 70 anos.”

Marcaram presença na convenção os pré candidatos e filiados da sigla; os irmãos de Suely Barreto, Beto de Eliana e Dudu Chaves; o amigo pessoal, radialista e vereador de Tobias Barreto, Gilson Ramos “Gata Amarrada”; além da imprensa, representada através do repórter Adriano Alves da Xodó FM.

Da assessoria