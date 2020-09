DEPUTADOS PARTICIPAM DE ATO SOBRE RECUPERAÇÃO DE RODOVIA EM PINHÃO

12/09/20 - 06:00:17

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Luciano Bispo (MDB), os deputados Adailton Martins (PSD) e Talysson de Valmir (PL), participaram na tarde desta sexta-feira, 11, da solenidade de Assinatura de Ordem de Serviço, no município de Pinhão, pelo governador Belivaldo Chagas.

O objetivo é iniciar a reestruturação de 10 km da Rodovia SE-179, no trecho localizado entre o município de Pinhão e a BR-235, dando continuidade às ações do programa Pro-Rodovias, que visa reconstruir as rodovias estaduais e promover segurança na mobilidade urbana.

Luciano Bispo destacou que as obras irão beneficiar as comunidades da região.

“Começamos fazer aquilo que o povo esperava que é a melhoria da nossa malha rodoviária e agora inicia a recuperação da rodovia Pinhão/BR-235 e depois, Pinhão/Simão Dias. Com isso, nós teremos importantes resultados para a população, porque essa região é a maior produtora de milho de Sergipe. Com as estradas melhoradas, teremos mais condições de escoamento e as pessoas terão mais qualidade de vida”, acredita.

O deputado Adailton Martins falou sobre a satisfação em participar da solenidade. “Eu fui o engenheiro responsável pelas obras dessa rodovia há mais de 30 anos e é uma satisfação muito grande estar aqui participando da assinatura da Ordem de Serviço para a reestruturação. Também estou feliz em saber que o governador assinou hoje a liberação de mais de 200 milhões para a recuperação de rodovias”, comemora.

O deputado Talysson de Valmir (PL), também comemorou a assinatura da ordem de serviço em Pinhão. “Estou feliz em participar de mais uma ordem de serviço para a reestruturação de rodovias. Desta vez, aqui na nossa região, em um trecho que estava bastante danificado. Espero que a região Moita Bonita/Itabaiana também seja agraciada”, enfatiza.

“O governador tem feito um grande trabalho e eu fico feliz em poder estar contribuíndo com o povo de Pinhão”, complementa o deputado federal Fábio Reis (MDB), ao lembrar a liberação de emendas parlamentares de sua autoria para o município.

De acordo com o governador Belivaldo Chagas, o investimento será correspondente a 5 milhões, 86 mil, 574 reais e 13 centavos, liberados pelo Tesouro Nacional.

“Temos mais de 600 quilômetros de rodovias em péssimas condições de trafegabilidade e a idéia é reconstruírmos mais de 50 por cento. Aqui em Pinhão, estaremos cumprindo um compromisso com a comunidade. É uma ação muito importante porque a população vinha reivindicando há vários anos, O asfalto será retirado para dar lugar a um novo com acostamento, para dar mais segurança e tranquilidade a população”, garante Belivaldo.

A solenidade também contou com as presenças do secretário do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto, do diretor-presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER), Carlos Alberto dos Santos Araújo, do secretário de Governo, Carlos Felizola, do ex-prefeito Erivaldo Oliveira do Nascimento, Valdinho, entre outros.

Foto: Joel Luiz/Rede Alese

Por Aldaci de Souza – Rede Alese