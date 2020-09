Elese promove 1° curso online de licitação e contratos para servidores - FaxAju

Elese promove 1° curso online de licitação e contratos para servidores

Pensando em manter a oferta de cursos de qualificação neste novo momento de flexibilização do governo estadual, a Escola do Legislativo retoma as atividades acadêmicas em um formato inovador: modalidade online. A partir do dia 21 de setembro, os servidores da Alese participarão do 1° curso online da Escola do Legislativo João de Seixas Dória.

“Este é um marco na história da Escola do Legislativo de Sergipe, pois nunca houve outro curso neste modelo. O professor Marcos já lecionou este curso aqui no auditório, e dessa vez teremos um encontro especial pela internet”, explicou Isabela Mazza, diretora da Elese.

O curso de Licitação e Contratos é exclusivo para os servidores da Alese e vai acontecer entre os dias 21 de setembro e 1° de outubro. Com carga horária de 24 horas, os alunos vão interagir com o instrutor por plataforma de webconferência e em grupo de whatsapp específico para a turma.

As atividades serão voltadas para a prática de elaboração dos estudos técnicos preliminares, termo de referência e pesquisa de preços utilizando o Banco de Preços, entre outros temas.

As inscrições estarão abertas até 20 de setembro: Se inscreva no curso Licitação e Contratos.