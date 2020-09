FERNANDO AQUINO DIZ QUE NÃO É SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, MAS DE TURISMO

12/09/20 - 12:16:04

Na manhã deste sábado, 12, fui surpreendido por uma matéria publicada no site FaxAju assinada pela assessoria do pré-candidato a prefeito de Telha, José João Nascimento, onde atribui a mim uma suposta ofensa a população do Município, com o título “Secretário de Agricultura de Telha compara população a gado”.

Preliminarmente, devo destacar que não exerço o cargo de Secretário Municipal de Agricultura, mas estou Secretário de Turismo, Esporte e Lazer.

Ademais, o referido texto publicado não traduz a verdade quando diz que eu comparei o povo de Telha a gado, onde explico a seguir.

Embora eu esteja secretário municipal em Telha, função que me honra muito, minha opinião não reflete o cargo que exerço e sim, minha condição de cidadão e detentor do direito constitucionalmente adquirido da livre manifestação de pensamento.

Quem não lembra quando logo após as eleições de 2002 e o tio de José João, João Alves Filho, foi eleito governador do Estado de Sergipe, e ele, acompanhado com “seus vaqueiros” passaram pelas ruas da cidade de Propriá jogando capim para o povo?

Sabemos que na história política dos Nascimentos o autoritarismo, a repressão, a perseguição e a intolerância são marcas registradas e que remetem ao coronelismo. Mas, as pessoas de bem da minha querida Telha não mais permitirão ser tratadas com prepotência, arrogância, humilhação e agressões.

Queremos uma cidade livre e que seu povo tenha orgulho de sua terra, que tenha um gestor público e não um patrão.

Para encerrar quero deixar claro que a minha crítica refere-se ao modo de se fazer política, tratando o povo como se fosse gado. Embora tenho certeza absoluta que a nossa gente saberá discernir entre os projetos políticos atualmente apresentados.

Fernando Aquino