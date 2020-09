Katarina Feitosa diz que foi convidada e convencida a serviços por Jackson

12/09/20 - 17:29:26

A delegada Katarina Feitoza (PSD), candidata a vice-prefeita de Edvaldo Nogueira

(PDT), que disputa a reeleição, confidenciou neste sábado (12) que a primeira conversa

que teve para disputar o mandato, “foi com o ex-governador Jackson Barreto, que me

chamou em sua casa para tratar sobre o assunto”.

Segundo Katarina, que falou sobre isso para poucas pessoas, “a conversa foi reservada”

e Jackson Barreto perguntou “da minha responsabilidade em disputar o mandato de vice

ao lado de Edvaldo Nogueira. Katarina disse que ao chegar em casa contou para o

marido e ouviu dele: “Jackson Barreto está maluco!”

Depois as conversas se estenderam, com outros membros do PSD, como o próprio

governador Belivaldo Chagas (PSD) até que chegou à candidatura da delegada, cujo

nome foi homologado pelo partido e ela já vai iniciar a campanha, com a aceitação do

bloco.

A convenção do MDB em Aracaju foi realizada neste sábado, pela manhã, no escritório

da advogada do partido, à rua Péricles Muniz, 38. bairro Salgado Filho. A convenção

contou com a participação de membros do Diretório Municipal, com a presença dos

candidatos a prefeito e vice, Edvaldo Nogueira e delegada Katarina Feitoza, quando foi

declarado o apoio oficial do partido a chapa que tem apoio de vários partidos de centro

esquerda.