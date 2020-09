PSC E PL CONFIRMAM O NOME DE SILVANY E TONINHO NO MUNICÍPIO DE CAPELA

12/09/20 - 17:10:57

Em meio a uma verdadeira festa, mas com todas as medidas de segurança sanitária tomadas em virtude da pandemia, o Partido Socialista Cristão (PSC) e o Partido Liberal (PL) em Capela confirmaram o nome de Silvany Mamlak para a candidatura à reeleição, tendo como candidato a vice, Toninho Arimatéa, neste sábado, 12.

A atividade foi transmitida ao vivo através das redes sociais e contou com a participação do presidente da Federação dos Municípios de Sergipe (FAMES), Christiano Cavalcante, além de lideranças locais e pré-candidatos a vereador por ambos os partidos.

Para o presidente da FAMES e prefeito de Ilha das Flores, Christiano Cavalcante, é o momento de ir às ruas. “Capela hoje vive tempos de glória e libertação. Capela é do povo capelense”, disse. “Tiraram a autoestima do povo capelense e foi essa mulher, corajosa, determinada e responsável para resgatar a autoestima do povo. Eu sei que Capela está em boas mãos e os recursos são usados com responsabilidade”.

“Nada em nossa vida foi fácil e junto a vocês, que sabem diferenciar o bem do mal, eu tenho certeza que sairemos vitoriosos do pleito e construiremos uma bancada alinhada, para que possamos governar com tranquilidade”, complementou Toninho Arimatéa, companheiro de chapa de Silvany.

“Silvany é uma prefeita que aplica os recursos da educação, dando condições aos professores e alunos. Nos últimos anos, sem sombra de dúvidas, é a melhor prefeita para a educação”, afirmou o professor Jailson Correia.

Para a prefeita e pré-candidata à reeleição, Silvany, mesmo diante de um novo cenário, é um dia de comemoração. “Hoje é um dia de festa, a festa da democracia. Fizemos uma convenção humanizada e aqui, nesta manhã, ao lado de nossos pré-candidatos, venho agradecer a confiança de cada um de vocês. Deus e vocês nos ajudaram a montar o maior grupo político da história de Capela, unindo famílias que reconheciam nosso trabalho”, disse.

“Eu entendo que o poder emana do povo e tivemos a capacidade e credibilidade para entregar obras estruturantes na área de saúde, educação, assistência social, valorização de nossos profissionais. Trouxemos para Capela recursos importantes que foram e estão sendo investidos em diversos setores do município”, informou Silvany, ao prestar contas das realizações de seu mandato.

“A política não está acima de nossa responsabilidade a cuidar do povo de Capela, preservando a vida. E nossa campanha será verdadeira, para que a população compreenda que, da mesma forma que cumprimos 80% de nosso plano de Governo, apresentaremos mais soluções para os próximos quatro anos”, complementou.

“Precisamos ter a consciência de convencer com a verdade, que realmente, neste pleito, somente nós tem projetos, construção, verdade e credibilidade, pois o que prezo em minha vida é a minha palavra, pois a minha caneta é de um bico só e por isso, hoje, temos um agrupamento forte e unido para enfrentar o futuro, julgando menos e amando mais”, concluiu.

POR ASCOM/PSC CAPELA