SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TELHA COMPARA POPULAÇÃO A GADO

12/09/20 - 07:54:34

A ofensa foi publicada, nesta sexta-feira (11), em um aplicativo de mensagens on-line, durante uma discussão sobre política. A mensagem escrita por Fernando Aquino, secretário municipal de agricultura de Telha foi dirigida a população.

Na mensagem, Fernando disse: “Tem gente que se presta o papel de ser tratado como mercadoria, ou melhor, tá parecendo gado quando é levado para um curral, para que o fazendeiro marque com seu ferro e os vaqueiros vigiem seus passos diários”.

O texto agressivo tinha intenção de atacar eleitores do pré-candidato a prefeitura de Telha, José João, mas o tiro saiu pela culatra e ele acabou ofendendo toda população do municípiode Telha.

A mensagem foi vista pelas quase 300 pessoas que fazem parte do grupo, mas logo foi compartilhada em outros grupos e gerou várias reações negativas na internet. O pré-canidato a prefeito José João repudiou a atitude. “Tenho ido conversar com as pessoas de casa em casa. Já fui prefeito e, todos sabem da minha postura. Esse tipo de atitude não é aprovado por mim e, acredito, que também não seja pela população. Isso não é postura de um secretário municipal”, diz Zé João.

Foto redes sociais

Da assessoria