SSP/SE recebe grupo responsável pela retomada da Fafen

12/09/20 - 09:48:24

O secretário da Segurança Pública, João Eloy de Menezes, recebeu nesta sexta-feira (11) a direção do Grupo Unigel, responsável pela retomada das atividades da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) em Sergipe. A ideia foi se apresentar à cúpula da Segurança Pública em Sergipe e estreitar as relações entre a empresa e serviços fundamentais para a sociedade, como a Segurança Pública.

O Grupo Unigel esteve representando, principalmente, pelo diretor de Relações Institucionais do Grupo Unigel, Roberto Fiamenghi. O grupo reforçou que está satisfeito com o que viu em Sergipe e destacou a boa análise sobre o trabalho desenvolvido pela Segurança Pública no estado.

Acompanhado pelo comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcony Cabral; e pelo delegado-geral da Polícia Civil, Thiago Leandro; o secretário João Eloy disse que os serviços da Segurança Pública de Sergipe estarão sempre disponíveis para garantir a tranquilidade da população que vive naquela região onde está instalada a fábrica, nas redondezas de Laranjeiras e com forte influência nas cidades do Vale do Cotinguiba.

Segundo João Eloy, a segurança dos trabalhadores e das pessoas das comunidades que dependem da grande capacidade geradora de empregos e dos serviços da Fafen é fundamental para que a economia do estado seja impactada pelo adequado funcionamento da Fábrica. “Dentro das competências legais da SSP, estaremos atuando para que o Grupo tenha condições ideais de trabalho e a Fafen retome sua produção ideal, impactando na vida dos sergipanos e na economia do estado”, frisou o secretário.

A expectativa é de que em dez meses, a fábrica retome os seus trabalhos. Dentre outros quesitos, o período é necessário para o recrutamento, seleção e treinamento de pessoal; execução de serviços de manutenção e implantação de melhorias necessárias ao imediato retorno da produção; assinatura dos contratos técnicos, administrativos e de apoios necessários.

Arrendamento – Em novembro do ano passado, a Petrobras assinou contratos de arrendamento das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados nos estados da Bahia e de Sergipe com a empresa Proquigel Química S.A., pertencente ao Grupo Unigel. O governador Belivaldo Chagas se reuniu ano passado em Salvador (BA), com o presidente do grupo Unigel, Henri Armand Slezynger, e com o governador da Bahia, Rui Costa, para tratativas sobre as Fafens. A Proquigel terá o controle das empresas por 10 anos, podendo ser prorrogado por mais uma década.