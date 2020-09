ALESSANDRO É UM DOS DEZ SENADORES QUE MAIS ATUAM EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS

13/09/20 - 08:31:21

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) se destaca no ranking da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e está entre os 10 senadores que mais trabalham em defesa do municipalismo. Com 248 pontos, Alessandro Vieira está em 9º lugar no ranking nacional do Observatório Político, da CNM, que por objetivo identificar e classificar os parlamentares federais que atuam em consonância com os interesses dos municípios.

O senador Alessandro agradeceu a indicação e reforçou a relevância do trabalho no Senado Federal. “Fico feliz com o reconhecimento da CNM e dos prefeitos sergipanos. Entendo que nossa missão é trabalhar para melhorar a vida dos sergipanos, e isso se faz fortalecendo as gestões municipais.”, destacou.

Observatório Político

A atuação dos parlamentares é avaliada por meio de dois parâmetros: as votações de proposições de alta relevância para os Municípios e as ações realizadas pelo parlamentar que impactem, de forma positiva ou negativa, no andamento ou no resultado dessas votações.

A CNM é uma organização independente, apartidária e sem fins lucrativos, fundada em 8 de fevereiro de 1980, que representa 5.568 municípios do brasil. A instituição objetiva consolidar o movimento municipalista, fortalecer a autonomia das cidades. O ranking da CNM pode ser acessado no site da organização http://www.politico.cnm.org.br/wal

