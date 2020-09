CONVENÇÃO DEFINE POR FÁBIO HENRIQUE EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

13/09/20 - 08:13:19

A Convenção do PDT de Nossa Senhora do Socorro aconteceu na tarde de sábado (12), no Espaço Monteiro Futebol Clube, no Marcos Freire II. O PDT definiu que Fábio Henrique será o candidato à prefeito de Nossa Senhora do Socorro e terá como vice a vereadora Maria da Taiçoca (PSD), presidente da Câmara Municipal. A legenda do PDT e PSD contará com os partidos PTB, PSC e PSDB, e a adesão de 17 candidatos do Avante.

“Precisamos reconstruir o nosso município. Infelizmente, o padre que não tem coração destruiu Nossa Senhora do Socorro, abandonou a população, não trouxe investimentos, a saúde está um caos, os jovens perderam seus empregos”, afirmou o candidato a prefeito Fábio Henrique. De acordo com o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), o futuro prefeito Fábio Henrique terá uma mulher guerreira ao lado, que é Maria da Taiçoca. “Maria e Fábio farão muito e poderão contar com todo o meu apoio em Brasília”, afirmou Mitidieri.

“Na eleição de 2016, aquele que dizia ser a novidade foi uma decepção, estamos tendo a pior gestão do nosso município. E por isso que digo que Socorro não pode ser entregue a qualquer um, que não sabe nem o que é administrar e que nunca fez nada pelo município. No próximo ano, depois da pandemia, precisaremos de um prefeito experiente para resolver os problemas que estamos passando”, disse Fábio Henrique.

Caos

De acordo com o candidato do PDT, o município de Nossa Senhora do Socorro enfrenta um caos. “Para reconstruir o município, terei uma mulher sensível ao meu lado”, afirmou Fábio Henrique. A vice Maria da Taiçoca enfatizou que essa união é para que Socorro volte a crescer, a gerar empregos, e a ter mais segurança. “A capacidade de administrar de Fábio e a minha sensibilidade de mulher faremos uma Socorro feliz de novo”, ressaltou a candidata a vice Maria da Taiçoca.

Adesões

Durante a Convenção, os vereadores do Avante Osiel da Saúde e Carlos da Padaria, que faziam parte da base do prefeito, declaram apoio a Fábio Henrique. Juntamente com eles, mais 15 candidatos do Avante também estarão apoiando a candidatura do PDT. “Ontem, tivemos o anúncio do PTB; hoje, da maioria dos candidatos do Avante, e teremos novas adesões nos próximos dias”, destacou Fábio Henrique.

