CONVENÇÃO DO PSD OFICIALIZA A CANDIDATURA DE ADILSON JUNIOR E BETÃO DO POVO

13/09/20 - 15:00:58

Na tarde deste sábado, 12, o Partido Social Democrático (PSD), em São Cristóvão, realizou a convenção para, finalmente, oficializar a candidatura de Adilson Júnior a prefeito do município, dispersando qualquer dúvida que havia sobre sua disputa nesta eleição. Coligado a este partido, ainda na condição majoritária, está o Partido Democrático Trabalhista (PDT), representado por Betão do Povo, como candidato a vice-prefeito.

O evento realizado no Eduardo Gomes seguiu todos os protocolos necessários para a prevenção do novo coronavírus, respeitando o distanciamento social e o uso de máscaras e álcool em gel. Mesmo em meio a restrições à presença do público, as poucas pessoas presentes demonstraram entusiasmo e transpareceram a esperança do povo no progresso de São Cristóvão, através deste agrupamento.

Neste sentido, em clima de união e alegria, Adilson Júnior reafirmou sua satisfação à aliança com Betão do Povo e o compromisso com o população de São Cristóvão.

“É com muita alegria, honra e satisfação que tenho ao meu lado o amigo e companheiro, Betão do Povo, na pré-campanha, na campanha e, com fé em Deus, governando esse município, pois, não farei com Betão o que o atual prefeito fez comigo. Vamos governar juntos, porque eu sei que o seu desejo é o mesmo que o meu, queremos ver dignidade e desenvolvimento em São Cristóvão, recuperando a autoestima da população”, disse.

Ainda segundo Adilson, o tempo novo não chegou a São Cristóvão e é nesta mudança que a grande dupla irá focar.

“Assim como a maioria da população eu também fui enganado, o tempo novo que foi prometido em São Cristóvão até hoje não chegou, por isso, Adilson Júnior e Betão do Povo estão prontos para buscar a mudança que o povo sonhou há quatro anos e, ainda hoje, continua a sonhar. Temos uma chapa com cheiro de povo, com pessoas que se importam com a necessidade da população e é assim que vamos trabalhar, ouvindo e priorizando as necessidades dos cidadãos”, declarou.

Dando continuidade ao seu discurso, o candidato a prefeito de São Cristóvão agradeceu a todo o agrupamento, composto por 5 partidos.

“Quero agradecer ao PSD, que é o nosso partido, o PDT que é o partido do Deputado Federal Fábio Henrique e, em São Cristóvão, comandado por Betão, aos republicanos, através do Pastor Jony e, em São Cristóvão, comandado por Roberto, ao PMB, representado por Juraci Nunes, e, por fim, ao Partido Solidariedade, representado pelo Deputado Federal Gustinho Ribeiro, que também está conosco nessa caminhada”.

O apoio Político e seu impacto

Adilson Júnior mostrou a força de seu grupo, através do apoio de três grandes Deputados Federais, Fábio Henrique, Fábio Mitidieri e, como citado anteriormente, Gustinho Ribeiro, além de diversos apoios de Deputados Estaduais.

Para Adilson, esse somatório é importante, pois é a partir destes que surge a certeza que terá onde recorrer para buscar recursos para o município, gerando o que mais se espera há diversos anos em São Cristóvão: Emprego e renda.

“Faço questão de citar essas pessoas que estão com a gente, que acreditaram no nosso projeto, pois quando ganharmos a eleição vamos ter porta para bater, vou esquecer quem é adversário e quem puder destinar recursos para o município eu vou procurar”, frisou.

O candidato destacou ainda a importância de não haver alienação política ao se tratar de recursos para o município, pois fazer uma boa política é pensar 100% no melhor para o povo.

“A gente não pode aceitar mais que o município perca um equipamento tão importante como o Sesc, que foi ofertado para São Cristóvão por um Deputado Federal e o senhor prefeito disse que não tinha terreno para recebê-lo, porque o deputado não é aliado a ele. A gente não pode aceitar mais que o INCRA consiga uma patrulha mecanizada para todos os municípios de Sergipe e o único município que não foi receber foi o de São Cristóvão, porque o prefeito disse que era contra o Presidente. Isso não podemos admitir mais, temos que governar pensando nas pessoas e, com fé em Deus, dia 15 de novembro, São Cristóvão vai dar o grito de independência, porque esse povo merece e vai ser feliz!”

Ainda enquanto vice-prefeito, Adilson Júnior demonstrou praticar a boa política e desafiou o atual prefeito a dizer um gesto que ele tenha feito durante todo o governo para prejudicar a administração.

“Desafio Marcos Santana a falar um ato meu para prejudicar a atual gestão, porque eu entendo que prejudicando a administração, prejudico o povo. Mesmo sendo oposição ao prefeito, consegui recursos com os deputados federais aliados para o município, porque precisamos pensar, acima de tudo, na população e não em interesses políticos”.

A cerimônia foi encerrada com louvor, orações e a certeza de que, desta vez, São Cristóvão poderá tomar rumos diferentes, pois Adilson Júnior, Betão do Povo e todo o agrupamento de deputados e candidatos a vereadores têm o cheiro de povo e demonstraram total interesse e comprometimento em trazer a mudança e o desenvolvimento que a população tanto almeja.

Da assessoria