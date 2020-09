Patriota decide apoiar Rodrigo Valadares a prefeito, ligado ao grupo de Bolsonaro

13/09/20 - 14:37:05

Depois de aproximadamente 10 dias de discussão sobre qual dos oito précandidatos a prefeito de Aracaju apoiar, o Patriota decidiu, neste domingo (13) compor com o pré-candidatos Rodrigo Valadares (PTB), que forma um bloco com três partidos para tentar a Prefeitura de Aracaju, em que inclui o Patriota e o PSL, embora ainda tente trazer o PMN.

Rodrigo Valadares foi comunicado do apoio pelo presidene regional do Patriotas, Uezer Márquez, ainda neste domingo e a partir de agora farão campanhas juntos para vereador e prefeitura da Capital. O nome de Rodrigo não foi unanimidade, mas obteve a maioria dos pre-candidatos a vereador. Uma parte queria apoiar a pré-candidata do DEM, Georlize Teles.

O Patriota tem em seus quadros a vereadora Emília Correa, que vai à reeleição e foi nome convidados para ser candidata a viee e até mesmo prefeita de Aracaju, mas recusou em nome de um projeto político que poderá levá-la à Câmara Federal em disputa nas eleições de 2022. O Patriota não reivindicou indicação de candidatura de vice, mas vas precisar de recursos para ajudar na campanha dos candidatos a vereador.

Inicialmente, o Patriota defendia uma composição com o Avante, DEM e PSB para apoiar a pré-campanha do ex-deputado federal Valadares Filho, mas não foi possível em razão de desentendimento entre Valadares e o DEM. O partido então passou a analisar a possibilidade da formação de bloco com o DEM e até o Cidadania, mas o PTB entrou no processo de composições e terminou conquistando o apoio do Patriota.

O deputado estadual Rodrgio Valadares integra o PTB, partido vinculado diretamente ao presidente Jair Bolsonaro, que trabalha em Brasília, através do seu presidente Roberto Jefferson, para conquistar a simpatia do Planalto, que pretende um candidato nas capitais e em cidades grandes.