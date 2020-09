Festa com aglomeração de pessoas é interrompida em Laranjeiras

13/09/20 - 08:46:24

Na noite dessa sexta-feira, 11, no município de Laranjeiras, policiais da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM) interromperam uma festa realizada com aglomeração de pessoas. De acordo com a denúncia, o evento causava perturbação do sossego e descumpria as medidas recomendadas para o enfrentamento do coronavírus.

A equipe da 3ª CIPM foi acionada pelo Ciosp para atender uma reclamação de perturbação do sossego, proveniente de uma Chácara localizada na saída de Laranjeiras.

No local, os policiais flagraram cerca de 25 pessoas em torno de um veículo com o volume do som acima do permitido, sendo que nenhuma delas utilizava máscaras de proteção contra Covid-19.

A festa foi interrompida e o aparelho sonoro apreendido.

Fonte: PMSE