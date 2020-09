HENRI CLAY MANTÉM QUE NÃO SERÁ VICE DE MÁRCIO, MAS PT E REDE DISCUTEM PROJETO

O ex-presidente da OAB-SE, advogado Henri Clay (Rede) disse, neste domingo (13), que continua firme como pré-candidato a prefeito de Aracaju. Voltou a informar que está dialogando com o pré-candidato do PT, Márcio Macedo, “para uma composição. Se não chegarmos a um acordo político, a Rede decidiu em lançar chapa puro sangue: Não topo ser vice”.

Henri Clay diz que o PT compreende essa sua posição, “mas renova o convite e por isso decidimos deixar a composição da chapa majoritária por último. Estamos evoluindo na discussão do programa para a cidade e nas tratativas nacionais dos dois partidos”.

Segundo Henri Clay, a partir de Aracaju, foi aberto um canal de diálogo amplo entre as executivas nacionais da Rede e do PT. “isso tem resultado em articulações e acordos em outras capitais e cidades do interior importantes. Já estou feliz por isso, por ter sido o responsável por provocar um diálogo nacional entre os dois partidos, e isso tem movimentado decisivamente as peças do tabuleiro da geopolítica nacional”.