Instituto Banese e Casa Curta-se realizam cinema drive in no Museu da Gente

13/09/20 - 11:14:30

A estreia do Cine Drive-in Museu da Gente acontecerá de 15 a 20 de setembro. As sessões, com vagas limitadas de 26 veículos, acontecerão no estacionamento do museu.

O Instituto Banese e a Casa Curta-se, com a promoção do Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda e da AvBr Produções, realizarão de 15 a 20 de setembro a estreia do Cine Drive-in Museu da Gente. O projeto é uma alternativa para matar a saudade dos telões, tendo em vista que ainda não é possível se reunir nas salas de cinema convencionais. De dentro dos veículos, com toda segurança necessária para o combate à pandemia, o público desfrutará de uma programação especial que terá início na próxima semana, mas seguirá como opção de entretenimento enquanto o isolamento social é necessário.

A implantação da modalidade cine drive in conta com a vasta experiência da Casa Curta-se. De acordo com a produtora cultural Rosângela Rocha a escolha da programação de lançamento segue as capitais brasileiras onde o projeto já teve início. “Os filmes ‘Três Verões’ e ‘Música para Morrer de Amor’ são lançamentos recentes e estão na programação de abertura do projeto em Aracaju. Dando continuidade a essa iniciativa, a programação primará pela diversidade cinematográfica mundial, focando nos brasileiros e na participação de sergipanos com seus curtas e longas, além de filmes infantis”, anuncia Rosângela.

Além de ‘Três Verões’ e ‘Música para Morrer de Amor’, a estreia do Cine Drive-in Museu da Gente contará com os filmes ‘Os Papéis de Aspern’, ‘Atlantique’, ‘O Mistério de Picasso’ e ‘Bruxarias’ (infantil). As sessões acontecerão às 18h e às 20h10. A programação completa, a classificação indicativa e sinopses estão disponíveis no site do museu (www.museudagentesergipana.com.br) e no Instagram (@museudagentesergipana_oficial).

O projeto é também mais uma importante iniciativa que mantém o Museu da Gente Sergipana próximo do seu público através de iniciativas culturais que respeitam o distanciamento social, como diz o diretor superintendente do Instituto Banese, Ezio Déda. “Em mais uma programação especial, o Museu da Gente Sergipana oferece ao público conteúdos de qualidade, seguindo tendências nesse momento de isolamento social, e buscando garantir aos sergipanos o acesso à cultura e ao entretenimento”, afirma.

Os ingressos para o cine drive-in podem ser adquiridos através da plataforma on line Sympla (www.sympla.com.br), no evento denominado Cine Drive in Museu da Gente, no valor de R$ 50,00 por veículo e cada carro pode ter no máximo 4 pessoas. Toda a renda da venda dos ingressos será revertida para a Casa Curta-se e AvBr Produções. As vagas são limitadas a 26 veículos por sessão para garantir o distanciamento seguro. Durante o horário de exibições o Café da Gente estará funcionando com todas as medidas de segurança e com um cardápio especial de comidinhas de cinema, a exemplo do cachorro quente do parque, pipoca, mini coxinhas, dentre outros, com direito a opções de combos.

O Instituto Banese é uma associação mantida pelo Banco do Estado de Sergipe e por suas empresas relacionadas: Sergipe Administradora de Cartões e Serviços Ltda (SEAC), empresa que administra o cartão de crédito Banese Card e a rede de adquirência TKS, e Banese Administradora e Corretora de Seguros.

Confira a programação completa (15 a 20/09)

Dia 15 (Terça)

18h – ‘Três Verões’

20h10 – ‘Três Verões’

Duração: 93min

Classificação indicativa: 14 anos

Dia 16/09 (Quarta)

18h – ‘Os Papéis de Aspern’ (87 min)

Classificação indicativa: 14 anos

20h10 – Música para Morrer de Amor’ (102 min)

Classificação indicativa: 16 anos

Dia 17 (Quinta)

18h – ‘Os Papéis de Aspern’ (87 min)

Classificação indicativa: 14 anos

20h10 – Atlantique (104 min)

Classificação indicativa: 14 anos

Apoio: Instituto Français, Maison de France e Embaixada da França no Rio de Janeiro

Dia 18 (Sexta)

18h – ‘O Mistério de Picasso (77min)

Classificação indicativa: 12 anos

Apoio: Instituto Français, Maison de France e Embaixada da França no Rio de Janeiro

20h10- ‘Música para Morrer de Amor (102 min)

Classificação indicativa: 16 anos

Dia 19 (Sábado)

18h – ‘Bruxarias’ (78 min)

Classificação indicativa: LIVRE

20h10 – ‘Música para Morrer de Amor (102min)

Classificação indicativa: 16 anos

Dia 20 (Domingo)

18h – ‘Bruxarias’ (78min)

Classificação indicativa: LIVRE

20h10 – ‘Música para Morrer de Amor (102 min)

Classificação indicativa: 16 anos

Instituto Banese / Museu da Gente Sergipana