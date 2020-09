LIDER SINDICAL VERA LÚCIA É CANDIDATA A PREFEITA DE SÃO PAULO PELO PSTU

13/09/20 - 16:19:03

Ex-candidata a prefeita de Aracaju e ao Governo de Sergipe, candidata a presidente da República em 2018, a e líder sindical Vera Lúcia foi homologada no sábado (12) candidata à Prefeitura de Aracaju pelo PSTU, homologada ontem pelo partido em convenção virtual d

Vera Lúcia terá como seu companheiro de chapa o Professor Lucas. O partido lançou seis candidatos a vereador, sendo quatro mulheres. Segundo Vera Lúcia, sua candidatura representará uma “alternativa socialista” e “revolucionária” para a cidade de São Paulo.

A candidatura propõe o não pagamento da dívida do município, o fim da isenção de ISS e IPTU de grandes empresas, a suspensão, por dez anos, das remessas de lucro de empresas para seus países de origem, entre outras propostas. De acordo com ela, o governo do PSTU vai ser feito por meio de conselhos populares.

– O sistema capitalista vive um grau máximo de degeneração. A pobreza aumentou enquanto a riqueza se concentra na mão de poucos multimilionários. Essa é a natureza do sistema capitalista, ela produz e se desenvolve com a necessidade de garantir o lucro do grande empresariado, em detrimento das necessidades humanas da classe trabalhadora, disse Vera.

Vera Lúcia é natural de Inajá, em Pernambuco, foi presidente estadual do PSTU no estado de Sergipe. É formada em Ciências Sociais também em Sergipe e trabalhou como garçonete e datilógrafa. Integrou movimentos sindicais e estudantis