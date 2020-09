OPERAÇÃO CONJUNTA ENTRE PC E PM PRENDE TRÊS SUSPEITOS EM ITABAIANA

13/09/20 - 11:07:24

Uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar de Itabaiana resultou no cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, além de detenções em flagrante, na cidade serrana. Na ação policial, realizada na manhã desse sábado, 12, foram presos Luiz Carlos de Jesus Almeida, Anderson Nascimento de Oliveira, conhecido como “Sansão”, e Alex Sousa, o “Alex Maradona”.

A detenção de Luiz Carlos ocorreu em decorrência de um mandado de prisão preventiva. Já Anderson foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O terceiro suspeito, Alex, foi detido, também em flagrante, por porte de entorpecentes e pela prática de exploração de jogos de azar.

A ação policial foi coordenada pela Divisão de Narcóticos da Delegacia Regional de Itabaiana, com o apoio do 3° Batalhão de Polícia Militar (3° BPM). A operação envolveu um efetivo de 20 policiais, incluindo civis das divisões de entorpecentes e de homicídios de Itabaiana e militares da Força Tática, Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) e Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cipcães).

Segundo o delegado Khertton Rafael, coordenador da operação, as diligências são desdobramentos de investigações em curso na Divisão de Entorpecentes. “O êxito da operação é fruto da integração das forças policiais de Itabaiana, imprescindível no combate ao tráfico de drogas ilícitas”, ressaltou.

O delegado Arruaires Bezerra, recém empossado na Polícia Civil de Sergipe, coordenou os trabalhos da equipe da divisão de homicídios em uma das ações da operação. “É uma satisfação ingressar nos quadros da Polícia Civil sergipana e já participar ativamente de operações integradas como esta”, destacou Bezerra, que acumula experiência como ex-oficial da Aeronáutica e ex-delegado do Acre.

Fonte e foto SSP