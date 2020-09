PCdoB REALIZA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA E CONFIRMA APOIO A EDVALDO EM ARACAJU

13/09/20 - 08:21:44

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) realizou na manhã deste sábado (12), a convenção partidária para formalizar a participação da sigla nas eleições municipais de 2020. O evento aconteceu presencialmente, na Zaqueu Brandão, na zona sul da capital.

Foram lançados 30 nomes para a disputa de vereadores e o partido não lançou candidato à prefeitura de Aracaju, mas oficializou apoio à chapa encabeçada pelo pré-candidato à reeleição Edvaldo Nogueira (PDT), com Katarina Feitoza (PSD) como pré-candidata a vice na chapa PDT-PSD.

“O PCdoB construiu uma chapa muito forte para essa disputa eleitoral. São homens e mulheres com experiência política, alguns já foram candidatos, outros além de candidatos já foram parlamentares, ex-deputados e vereadores. São candidatos que entenderam a política e entenderam o PCdoB como um espaço para ampliar a realidade da cidade”, pontuou o presidente do PCdoB, Antônio Bittencourt.

Apoio a Edvaldo:

Sobre o apoio a Edvaldo Nogueira, o presidente do PCdoB, Antônio Bittencourt, destacou que a administração de Edvaldo vem mudando positivamente a feição de Aracaju, o que reforça o apoio do PCdoB. “Edvaldo foi por quase quarenta anos membro do PCdoB, e é com muita alegria que o acolhemos mais uma vez. Conhecemos muito bem a sua seriedade, o seu compromisso e o seu comportamento ético em relação às questões públicas. Edvaldo mudou a cidade, do ponto de vista da sua infraestrutura, ampliou a qualidade de vida, organizou administrativamente a prefeitura e transformou Aracaju em um verdadeiro canteiro de obras. É uma administração que cuidou da estrutura física da cidade e cuidou das pessoas”, destacou Bittencourt.

Além dos convencionais, o pré-candidato à reeleição Edvaldo Nogueira e a pré-candidata a vice, Katarina Feitoza, marcaram presença na abertura do evento. Edvaldo aproveitou para destacar a sua passagem pelo partido e agradecer o apoio na reeleição.

“Eu fiquei trinta e nove anos no PCdoB. Tudo o que fui, o que sou, tudo o que represento foi o PCdoB que me fez representar. O PCdoB construiu a minha vida política e mesmo eu saindo do PCdoB, vocês continuaram me acolhendo como um filho e me apoiaram desde o primeiro momento. O PCdoB foi o primeiro partido a dizer que estava comigo para a reeleição, mesmo eu tendo saído do partido”, ressaltou Edvaldo Nogueira.

Por Ascom PCdoB

Foto: Marcos Fraga