PSD DO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ DECIDE APOIAR LUCIANO DE MENININHA, DO DEM

13/09/20 - 12:22:59

O presidente do Diretório Municipal do PSD de Propriá, vereador Aelson Santos, confirmou a decisão do seu agrupamento em apoiar a pré-candidatura de Luciano de Menininha (DEM) a prefeito. Em reunião realizada no sábado, 11, Aelson decidiu, junto com os filiados do partido, que abrirá mão da sua pré-candidatura para apoiar o projeto do Democratas.

Durante o encontro, o líder do PSD e representantes do agrupamento político tiveram a oportunidade de ouvir a proposta de governo do DEM. Após analisar os principais pontos do projeto de Luciano e dialogar com o grupo, Aelson observou que, diante das semelhanças entre as propostas do PSD e do DEM para Propriá, a união das siglas é a melhor alternativa para o pleito deste ano.

De acordo com Aelson, a sua decisão foi tomada pensando no coletivo e no resgate de Propriá. “Depois de ouvir todo nosso agrupamento, conversando com filiados e pré-candidatos a vereador, e em virtude do cenário político que se formou nos últimos dias, decidimos em conjunto apoiar a pré-candidatura do ex-prefeito Luciano de Menininha. Entendemos que é a opção mais acertada para garantir o projeto que o PSD tem em Propriá. Um projeto que é voltado para o desenvolvimento do nosso município, com foco na geração de emprego e renda, e melhoria de áreas essenciais, a exemplo da educação e da saúde. Por tanto, nosso grupo continua unido, forte e firme, mas agora estaremos nos somando ao DEM e ao projeto que abraçar às causas que o PSD entende que são as melhores para nosso município”, afirmou Aelson.

POR ASCOM/PSD PROPRIÁ