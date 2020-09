Vendedora ambulante é agredida na Barra dos Coqueiros

13/09/20 - 12:05:11

Uma vendedora de algodão doce foi agredida com socos e roubada neste sábado (12) por um grupo de pessoas no município da Barra dos Coqueiros.

As informações são de que gentes da da 2ª Companhia Independente foram acionados pela vítima na Avenida Oceânica. Ela disse que enquanto vendia a mercadoria, foi surpreendida pelos agressores.

No local da ocorrência, os policiais encontraram uma mulher suspeita de participar do ato criminoso. Com ela estava a mercadoria roubada. O caso será investigado pela Polícia Civil.