O SergipePrevidência está funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h

14/09/20 - 08:06:29

Aposentados e pensionistas podem ser atendidos também através dos serviços eletrônicos. Entre maio e julho, o instituto registrou 5.711 atendimentos.

As informações vêm sendo disponibilizadas por meio do Portal do Segurado, do aplicativo para smartphone “Meu RPPS”, disponível, gratuitamente, nas lojas de apps, e dos caixas eletrônicos do Banese.

Dúvidas e informações podem ser enviadas através do e-mail [email protected] ou na Central Telefônica, no número (79) 3198-0800. Para o contato via WhatsApp, o número é (79) 99191-6274. O horário de atendimento, por Whatsapp ou Central Telefônica, é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.