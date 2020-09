Alunos da rede pública de Sergipe terão preparatório para ENEM

14/09/20 - 13:53:18

Convênio entre a UNINASSAU e Secretaria de Educação do Estado disponibilizará aulas gratuitas

Por: Suzy Guimarães

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju e a Secretaria de Educação do Estado de Sergipe fecharam parceria para disponibilizar todo o conteúdo do Projeto Enem 360 para os estudantes das redes públicas estadual e municipal. O objetivo é dar a oportunidade para que os alunos possam ter acesso ao conteúdo preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio.

A parceria visa oferecer os benefícios do Projeto aos jovens do Ensino Médio e último ano do Ensino Fundamental por meio da plataforma Gokursos. “Estamos estreitando os laços com a Secretaria de Educação para que o Enem 360 seja instrumento facilitador da educação”, disse o diretor da UNINASSAU Aracaju, Paulo Rafael Nascimento.

O secretário de Educação do Estado, Josué Modesto, elogiou a atuação da IES em Sergipe. “A UNINASSAU é uma forte parceira da educação em nosso estado. O Enem 360 é mais um grande projeto que visa viabilizar o ensino superior na região”, afirma Josué.

O diretor da UNINASSAU reforçou que as aulas remotas serão ofertadas gratuitamente. Paulo Rafael esclareceu, ainda, que é possível fazer o curso em qualquer dispositivo, seja computador, celular, tablet ou Tv conectada à internet. Os alunos receberão os dados de acesso em seus emails, que serão enviados para a IES pelas prefeituras parceiras.

