Banco do Nordeste debate sustentabilidade em tempos de crise no IV Fórum de Integridade

14/09/20 - 13:21:01

“Integridade e sustentabilidade em tempos de crise” é o tema central do IV Fórum de Integridade do Banco do Nordeste, cujas inscrições já estão abertas em bnb.gov.br. O evento será nos próximos dias 21 e 29 de setembro, em sua primeira edição totalmente virtual por conta da crise sanitária. O objetivo é promover diálogo entre governos, instituições bancárias e de mercado sobre a atual ambiência de governança do Brasil.

O IV Fórum de Integridade do BNB será aberto, às 9h de segunda-feira (21), pelo presidente do Banco, Romildo Carneiro Rolim, e pelo ministro da Controladoria Geral da União (CGU), Wagner Rosário. Em seguida, às 9h30, será realizado o painel “Governança e gestão de processos críticos nas organizações em tempos de crise”. O debate terá foco em elementos de cultura organizacional e seus efeitos sobre o sistema de governança e gestão de processos críticos no contexto da pandemia.

Participa do primeiro painel a professora Roberta Codignoto, especialista em Negociação pela Harvard Law School, pós-graduada em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e autora de Importância da integridade na gestão pública: o papel das Controladorias, a Coordenadoria de Promoção de Integridade e a conexão com a prevenção de corrupção e integridade nos negócios (Revista de Governança Corporativa, 2019). Ela também é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Integridade Pública (IPIB).

O segundo painel, às 10h30, refletirá sobre a indagação “Compliance x Cultura de integridade?”. Enfocará os elementos de uma sólida cultura organizacional, analisando o compliance como ferramenta de controle fundamental em tempos de crise, que ajuda a empresa a ser íntegra e a estar em conformidade. A palestra será proferida pelo diretor de Integridade da Controladoria Geral da União (CGU), Pedro Ruske, formado em Direito pela Universidade de São Paulo, pós-graduação em Administração pela FGV e professor de Compliance na FGV/Rio de Janeiro.

Mediarão os debates Francisco Eduardo Bessa, chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia e mestre em Controladoria pela Universidade Federal do Ceará, e Pamela Roque, professora do Instituto de Pesquisa e Ensino (Insper) e autora do livro Governança corporativa de bancos e a crise financeira mundial – Análise comparativa de fontes do cenário brasileiro (Almedina, 2017).

Na programação de terça-feira (29), às 9h30, a palestra magna ficará a cargo do diretor de Governança e Conformidade da Petrobras, Marcelo Zenkner, doutor em Direito Público pela Universidade Nova de Lisboa e ex-secretário de Controle e Transparência do Espírito Santo. É autor de Integridade governamental e Empresarial (Fórum, 2019). Às 10h30, o diretor de Controle e Risco do Banco do Nordeste, Cornélio Pimentel, conduzirá diálogo com os participantes do evento.

