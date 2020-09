Campeonato Sergipano de Kart retorna neste sábado com evento só para pilotos

14/09/20 - 12:34:47

Depois de uma pausa de seis meses devido a pandemia do coronavírus, os motores voltarão a roncar no Kartódromo Emerson Fittipaldi, na Orla da Atalaia! O Campeonato Sergipano de Kart retorna neste sábado, 19 de setembro, a partir das 13 horas, com a Copa Verão que vai englobar a 2ª e a 3ª etapa do estadual. O evento não poderá ter acesso do público e será apenas para os pilotos e seus mecânicos. Todos os protocolos de segurança serão obedecidos como o distanciamento social, utilização de máscaras e higienização redobrada com uso de álcool gel.

Serão três categorias em disputa: Cadete, F4 Honda e 125 cilindradas. A expectativa é a participação de cerca de 30 pilotos por etapa contando com atletas de Sergipe, Bahia, Pernambuco e Alagoas. Após a Copa Verão, o campeonato sergipano de kart seguirá com seu calendário no dia 17/10 com a 4ª e a 5ª etapa, no dia 7/11 com a 6ª etapa e concluindo no dia 28/11 com a realização da 7ª e última etapa.

O circuito deste ano marca a comemoração dos 50 anos de fundação da Associação Sergipana de Karts (ASK). São cinco décadas de paixão e emoção com o kartismo sergipano.

Nossa história

A Associação Sergipana de Karts – (ASK) surgiu em 1970 e foi fundada pelo piloto Arivaldo de Carvalho, que era piloto de automóveis e em 1968 trouxe o kartismo para Sergipe. Ele começou suas primeiras provas na Orla da Atalaia, na região onde hoje são os arcos. Em 70, ele fundou a Associação Sergipana de Karts com a participação de alguns pilotos e quatro anos depois, o grupo conseguiu um kartódromo no aeroclube para a prática do esporte, o qual foi inaugurado em 1975. Três décadas se passaram e em 2006, foi inaugurado o Kartódromo Emerson Fittipaldi, no principal cartão postal de Aracaju, a Orla da Atalaia. Entre as diversas competições que a ASK organizou estão as etapas do Campeonato Sergipano com a participação de vários pilotos do Nordeste, corridas noturnas, Copa Nordeste, 40 milhas e diversas outras em um kartódromo homologado pela Confederação Brasileira de Automobilismo.

Por Felipe Martins

Foto assessoria